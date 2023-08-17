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日籍業務來台聚餐喝醉 搭車回飯店沒下車...同事才驚覺「全身涼掉了」

人妻酒吧喝醉遭初識同性友人伸鹹豬手襲胸 女色狼罪成賠錢

香港01／ 撰文： 田中貴

（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

任何人到酒吧消遣記得保護自己，即使面對初識的同性友人都要小心。臺北1名人妻於去年7月相約朋友到酒吧相聚，其間認識1名女子，兩人愈聊愈投契，但人妻後來喝醉並躺在沙發休息，未料該名女子露出狼相，伸手到對方衣服內大肆調戲，甚至把人妻的胸部拉出衣外蹂躪，得逞後更向人妻耳語，表明想有進一步行為，直至人妻同行友人前來才肯罷手。人妻事後索償50萬新臺幣（約12萬港元），女色狼最終被判罪成，須賠償22萬新臺幣（約5.6萬港元）。

杜姓女被告和受害人妻本身並不相識，直到案發2022年7月受朋友邀約，在臺北市中山區1間酒吧喝酒，當時兩人初次見面，但言談甚歡，隨後杜女見人妻不勝酒力，半躺在沙發區，所以施展「性騷擾」伸進人妻衣服內調戲，甚至拉出對方乳房，任其裸露，自己則在一旁滿足私慾，導致人妻胸部出現紅腫和挫傷。

人妻酒醉三分醒，其間不斷拒絕，還明言「很痛、不要，你把我弄得不舒服」，但杜女仍然不肯罷手，甚至在人妻耳邊說猥褻話語，表明想有進一步行為，最終看到人妻同行的洪姓友人前來才肯住手。

被告和受害人妻本身並不相識，直到受朋友邀約在酒吧飲酒，當時兩人才初次見面。（示意圖／Ingimage）
被告和受害人妻本身並不相識，直到受朋友邀約在酒吧飲酒，當時兩人才初次見面。（示意圖／Ingimage）

杜女事後曾通過手機和簡訊道歉，被捕後亦認罪，提出20萬新臺幣（約5萬港元）以作和解，但都被人妻拒絕，而且堅持提告，索償50萬新臺幣（約12萬港元）。

臺北地院經審理後認為，杜女為了私慾而做出猥褻犯行，對人妻帶來身心傷害，加上至今仍未和受害人達成和解，也沒有實際作出彌補過錯的行為，依照強制猥褻罪判處杜女6個月有期徒刑，但可以易科罰金18萬新臺幣（約4.6萬港元 ） 。

至於民事訴訟，臺北地院則認為50萬新臺幣（約12萬港元）金額過高，改判杜女賠償只需賠償22萬新臺幣（約5.6萬港元），案件可以上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

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