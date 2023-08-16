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老闆猥褻打工女32次誇「妳喇舌第一名」 有罪卻免賠錢理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

范姓男子開餐廳僱用未成年少女，趁帶少女添購食材或2人在廚房獨處時，親吻少女的耳朵、臉部，甚至還舌吻，還傳訊「妳現在喇G第一名喔」，被分別判處1個4月、30個6月徒刑，得易科罰金，另犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪則判8月徒刑；民事部分，少女求償100萬元，台北地方法院認為少女提告逾2年時效，判少女敗訴，范免賠，可上訴。

少女2013年1月至5月間到范在台北市大安區光復南路的餐廳打工，同年2月范邀少女外出購買食材，卻在車內將舌頭伸入少女嘴巴。2月至5月間，范又在餐廳廚房舌吻、撫摸她胸部與隱私部位20次；同一時期，又利用「買菜」的名義載少女到內湖彩虹河濱公園的停車場猥褻10次，其中1次還拉少女的手撫摸自己的生殖器。

少女也曾擔任范的女兒家教，2013年9月間，范在青島東路住處強行親吻少女，並且上下其手，因少女不斷反抗，范才作罷。

范否認有親吻、撫摸等舉動，辯稱只有擁抱、牽手，不過少女指證明確，范在警詢、偵查時，也承認有幫少女按摩並接吻，還傳送「妳現在喇G第一名喔」等多則訊息。

一審判范2年徒刑，二審依對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪，處4月徒刑，得易科罰金；犯對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪，30罪，各處有期徒刑6月，得易科罰金；犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處8月徒刑。

民事部分，少女主張自己當時未滿16歲，范侵害她的身體、自由及貞操權，導致精神受有極大痛苦，要求范賠償100萬元；台北地院指出，少女主張范猥褻時間分別於2013年2月至5月、同年9月，而少女2017年已成年，2019年5月間滿2年請求時效期間，少女直至2021年6月21日才提起訴訟，已逾2年時效，判少女敗訴、范免賠。

示意圖／ingimage
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猥褻 未成年 打工

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