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女控士官長兄弟性侵 當事人否認

聯合報／ 記者張曼蘋林縉明／連線報導

新北一名女子指控遭國軍269旅許姓士官長性侵，打1985國軍申訴專線無用。示意圖／本報資料照
新北一名女子指控遭國軍269旅許姓士官長性侵，打1985國軍申訴專線無用。示意圖／本報資料照
新北一名女子在網路揭露「被性侵打1985卻沒用」，指4月跟269旅許姓士官長及其家人唱歌，出於好意載對方回家，卻遭強制帶上樓性侵，後打國軍申訴專線，遭回無法處理。陸軍269旅表示將提告。新北社會局家防中心證實，將陪被害人做筆錄，也會安排法律諮詢。

女子前天在社群發文，4月8日周六晚間因為她開車沒喝酒，而其他人都有喝，她好意載對方回去，殊不知到對方家，被許姓士官長帶上二樓弟弟房間，「就像犯人一樣，前面一個帶頭、後面一個隨後」，隨後被性侵與強迫口交。

「知道酸民一定會說，你怎麼不當下報警？怎麼不拒絕？怎麼不跑？我有拒絕我有想跑，但我一個女生哪裡來的力氣對抗2個男生。」女子表示很害怕，這三個多月過得生不如死，每天晚上閉眼，都會想到被強迫的畫面，根本無法睡。

直到7月14日打1985，卻被回「必須報警，他們沒辦法處理」，即使提供對方單位姓名跟住址及發生時間，讓她質疑，「為什麼查不了？這是所謂的官官相護？」

她強調，許姓士官及弟弟都是軍人，一開始以為只是一般約唱行程，「誰能預料到會被帶上樓強迫性交及口交？我不是神也沒有預知能力」，下周由新北市社會局協助到警局做筆錄。

家防中心主任許芝綺證實確有此事，她說已接獲通報，由社工提供協助、確認被害人安全狀況，後續將依被害人需求，提供法律扶助、陪同偵訊、心理諮商、經濟扶助等相關協助。

陸軍269旅昨約談許姓士官長，表示當事人對被以不實言論影射不堪其擾，將請律師提出告訴，軍方也將本案移請憲兵隊調查，透過司法偵查釐清事實。

對此，許芝綺表示，會協助被害人安排法律諮詢，由於性侵害訴訟跟妨害名譽訴訟屬不同主體，針對性侵害部分，被害人請律師會有補助經費，但若妨害名譽就是另一個訴訟，會協助申請法扶律師，也會陪同出庭。

性侵 士官長

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