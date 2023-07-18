影／台南市養生館暗藏春色 南警連破三層暗門法辦

台南市北區大興街某養生會館，標榜美容Spa舒壓服務，實則涉嫌經營色情按摩。警方昨晚持搜索時，連破三層暗門，查獲性交易，警詢後將50歲孫姓男子依妨害風化罪嫌法辦。

警方接獲民眾檢舉，大興街某養生會館，為4間連棟二層樓鐵皮屋，經營半、全套色情按摩。警方多日偵查，彙整相關事證向台南地院聲請搜索票獲准。

專案小組於昨晚6點多，發現該店男客絡繹不絕，即持搜索票進入店內執行搜索，經研判某間包廂牆壁上壁畫似為暗門，由於櫃檯人員不願配合開啟，警方使用強制力破門進入，果然發現尚有數間包廂深藏其中。

其中1間包廂緊鎖且內有細碎的談話聲，警方多次要求開門搜查遭拒，立即使用工具破門而入，包廂內1對男女神色緊繃的看著進門員警不知所措，按摩床上留有疑似沾有精液的毛巾，經專案小組仔細搜查，又發現一間儲藏室的牆壁亦為暗門，用力推開後，又見數間包廂隱藏在內，留有1名客人在包廂內等候，疑似規避警方查緝。

查緝過程中，還有男客不斷請求員警加快偵辦速度，深怕無法向在家等候用餐的老婆交代行蹤。警方逐一清查後，發現該場所確實有提供半套色情按摩，現場查扣營業所得、監視器主機鏡頭、暗門遙控器、保險套及潤滑油等相關證物。