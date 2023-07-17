避免誘騙 遠離網路狼人 不留私照不收禮

現今網路發達，許多少女可能被騙交往，甚至自拍不雅影像，成了受害人而不自知。示意圖／ingimage 蔡姓男子透過交友軟體和十六歲少女發生性行為，事後以合意規避刑責，法界人士指出，現今網路發達，許多少女可能被騙交往，甚至自拍不雅影像，成了受害人而不自知。

「一開始可能是你情我願」。一名檢察官說，這些利用被害人不雅影像進而要求發生關係，甚至變調向被害人索要金錢時有所聞，一旦不雅影像流入網路便難控制，檢警單位會想辦法扣回被害人影像，「但不是每個網站都會配合」。

新北市警局婦幼隊長劉家次建議，不要在網上留下可辨識真實身分的個人資料、私密照片、清晰五官或身體特徵的照片；避免網友、不熟朋友間借貸，也不要接受對方的禮物餽贈。

此外，外出不吃喝來路不明食物或飲料，確保自己不會因服下不明藥物喪失自主能力。如遭遇不幸，應勇於向親友或師長們求助，以免傷害持續擴大。

新莊警分局偵查隊分隊長曾珮敏則說，要避免被網友誘騙，一定要先請對方提供翔實背景資料、照片，且勿一開始就答應單獨跟對方見面，可找人作陪。若對方要求前往私密空間應直接拒絕，最重要避免被情緒勒索，對不合理要求要語氣堅定說「不」。

曾珮敏說，倘若不幸遭遇惡狼，確定安全後立即報案，由警方陪同到醫院驗傷，提供警方相關現場位置、對方手機門號、車號、社群軟體頭像、暱稱、照片等資料，另留存截圖對話紀錄保全證據。