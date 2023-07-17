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3年8起 專找16歲少女 以「合意」躲刑責

聯合報／ 記者曾伯愷柯毓庭／新北報導

許多成年男子利用未成年少女懵懂無知，威脅利誘，在不知所措情況下發生性關係，實務上可能被認定是合意性交。示意圖／聯合報資料照片
許多成年男子利用未成年少女懵懂無知，威脅利誘，在不知所措情況下發生性關係，實務上可能被認定是合意性交。示意圖／聯合報資料照片
卅歲蔡姓男子透過交友軟體結交十六歲少女，邀到家中作客，趁她酒醉不省人事發生性行為，事後以「喜歡妳」誘使交往，兩人成為情侶；少女父親直到女兒懷孕五個月才知此事，怒告蔡男妨害性自主。

警方查出，蔡男已有九次和未成年少女交往挨告紀錄，其中八名少女因滿十六歲，檢方調查都認定是「合意」不起訴；只有一名少女僅十五歲，檢方依兒少性剝削罪起訴。

法界人士指出，十六歲以上十八歲以下之未成年人，刑法視其有性自主權，若未違反其意願，成年人與其「合意性交」既不構成犯罪。

據了解，卅歲蔡姓男子有多項前科，去年十月利用「探探」交友軟體約少女見面，帶到家中作客，期間少女喝醉，醒來發現衣衫不整，蔡男坦承與她發生關係，並說「喜歡妳」，兩人成為情侶。

五個月後少女肚子隆起，家人追問得知此事，少女父親約出蔡男，蔡堅稱是「兩情相悅」，少女父親一氣之下毆打蔡男，提告妨害性自主，蔡則反告殺人未遂。

蔡男前年九月認識一名十五歲少女，曾傳訊威脅少女裸聊，並截錄不雅影像，再要求少女自拍不雅影像傳給他，被新北地檢署依兒少性剝削罪起訴。

法界人士說，十六歲以上十八歲以下未成年人，成年人若未違反意願「合意性交」，不構成犯罪，與十六歲以下未成年人「合意性交」則構成性交猥褻罪；若雙方皆未滿十六歲，偷嘗禁果，依刑法第二二七條之一之規定（俗稱兩小無猜條款），可減輕或免除其刑。

有檢察官說，許多成年男子利用未成年少女懵懂無知，威脅利誘，在不知所措情況下發生性關係，實務上可能被認定是合意性交；年滿十六歲不代表心智已成熟，學校和家庭性教育格外重要。

他說應讓青少年知道如何保護自己，家長也應了解小孩「到底在玩甚麼？」跟網友互動如何？多積極參與小孩生活。

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