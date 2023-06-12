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法律系生遭控開賣淫公司媒介性交易 驚動政大：已展開調查

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導

一名政大法律系學生在Dcard遭同校生指控疑似成立賣淫公司，政大回應，法律系已主動對該生是否違反校規展開調查，並依照相關規定提送獎懲委員會進行審議。圖為政大校園。本報系資料照片
一名政大法律系學生在Dcard遭同校生指控疑似成立賣淫公司，政大回應，法律系已主動對該生是否違反校規展開調查，並依照相關規定提送獎懲委員會進行審議。圖為政大校園。本報系資料照片
一名政大法律系學生在Dcard遭同校生指控疑似成立賣淫公司，甚至在校版上聲稱這是一間「提供把妹教學與娛樂服務」的新創公司，並且公開徵才，引起各界撻伐。負責人何姓學生稍早發文道歉，並表示身為政大在校生，願意接受校方的一切調查與處分。對此，政大說，法律系已主動對該生是否違反校規展開調查，並依照相關規定提送獎懲委員會進行審議，若有涉及性平法，仍將由性平會依規定調查處理。

一名政大生在Dcard踢爆，「不知道大家對於常常在交流版出現的『西革碼有限公司』有沒有印象，聲稱以教學男性把妹為主要服務內容，但他們實際服務的內容真的是如此嗎？」

該名政大學生指控，這間公司服務不是以「課程」作為收費單位，而是以「約會對象」作為收費單位，「這好像跟一般認知的社交課程不太一樣欸？」，質疑何姓學生疑似是成立賣淫公司，媒介性交易，甚至還分散了不同的IG帳號。

該名負責人何姓同學發聲明致歉，「不論是否有違法，我的行為確實造成了大家的反感，也可能會影響系上及學校的名聲，創業時沒考慮到這些，實在是我的錯。今天才發文，並非逃避，而是希望能給大家一個完整的說明，並且清楚表達我的歉意。」

何同學也強調「我們不提供性交易，不是茶莊、應召站，也沒有賣淫的服務」，他也提及「身為政大在校生，我願意接受校方的一切調查與處分。

政大校方表示，法律系已主動對該生是否違反校規展開調查，釐清事件真相，並依照相關規定提送獎懲委員會進行審議。若有涉及性平法之部分，仍將由本校性平會依規定調查處理。

一名政大法律系學生在Dcard遭同校生指控疑似成立賣淫公司，甚至在校版上聲稱這是一間「提供把妹教學與娛樂服務」的新創公司，並且公開徵才。圖／取自Dcard
一名政大法律系學生在Dcard遭同校生指控疑似成立賣淫公司，甚至在校版上聲稱這是一間「提供把妹教學與娛樂服務」的新創公司，並且公開徵才。圖／取自Dcard
一名政大法律系學生在Dcard遭同校生指控疑似成立賣淫公司，甚至在校版上聲稱這是一間「提供把妹教學與娛樂服務」的新創公司，並且公開徵才。圖／取自Dcard
一名政大法律系學生在Dcard遭同校生指控疑似成立賣淫公司，甚至在校版上聲稱這是一間「提供把妹教學與娛樂服務」的新創公司，並且公開徵才。圖／取自Dcard

政大 法律系 性交易

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