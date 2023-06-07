獨／男假扮長腿辣妹進女廁 偷拍私密照遭逮

長腿辣妹竟是男兒身！新竹大魯閣湳雅廣場上周六（3日）1樓女廁爆發偷拍案。一名黃色絲襪、白色短裙的長腿「辣妹」，竟偷拍女廁內2名女子如廁畫面，其中一名受害者，發現頭頂上方竟有手機朝自己錄影，嚇得向等待在外的丈夫求救，眾人上前查看，竟發現「她」是男兒身，憤而報警，警方訊後依妨害秘密罪嫌送辦。

據了解，整起偷拍事件發生上周六（3日）中午12點20分，2名受害女子走進新竹大魯閣1樓女廁如廁時，發現一名身穿短裙、黃色絲襪的長腿辣妹不斷緊跟在後，且舉止相當奇怪，其中一名受害女子走進蹲式馬桶如廁時，竟發現廁所上方有隻手機正朝自己偷拍，當場嚇得向等待在外的丈夫求救。

受害者女子丈夫見狀，立即架住該男不讓其離去，其餘熱心民眾聞訊也趕去通報商家，新竹大魯閣館方人員獲報後，第一時間報警並趕抵現場，由於該男不斷想逃跑、滅證，館方人員也立即將男子控制不讓其離去，由於擔心男子包內有攻擊性武器，館方人員也將其包包扣住，並錄影自保強調：「我們不會動你東西」。

其中一名目擊者表示，由於該名男子打扮時髦又怪異，疑似在其他商場、百貨也曾看到「她」，懷疑是慣犯。警方事後也在男子手機內，發現大量女子如廁、底褲、私密照，警方訊後已將男子依妨害秘密罪嫌送辦。