台男鹹豬手 性騷南韓女直播主

一名南韓知名女直播主來台遊玩疑遭陳姓男子（左）尾隨摸腿性騷，全程直播傳到南韓，引發議論。圖／翻攝AfreecaTV ＩＧ擁有一萬粉絲追蹤的一名南韓美女直播主，近日發布在新北市八里左岸騎乘四輪腳踏車的直播影片，途中遇到男子沿路尾隨，先熱心幫忙指引路線，再疑趁隙故意觸摸她的大腿涉嫌性騷，引起南韓網路媒體關注。

目前正值國內政壇性騷擾風暴之際，網路一片罵聲，批丟臉實況被直播放送到南韓。

新北警方根據車號查出廿九歲陳姓男子，昨晚將人帶回；陳承認有碰到對方大腿，但稱是女直播主短裙被風掀起，伸手去壓她裙襬，不小心碰到。警方已設法聯繫女直播主，若提告，將依違反性騷擾防治法究辦。

據了解，該直播主獨自來台旅遊，本月二日是她在台第三天行程，到八里左岸租借四輪腳踏車邊騎邊直播，當時她穿著短裙，遇到一名台灣男子沿途尾隨近一小時，直播影片清楚拍到男子容貌。

影片中直播主沿路騎得氣喘吁吁，幾度在岔路口停下，男子熱心上前指引路線，直播主頻頻致謝，但男子並未離去，騎乘機車持續尾隨，疑趁隙靠近突然伸手觸碰女直播主的大腿，因手掌已在鏡頭外，看不到動作細節。觀看直播的觀眾紛紛留言懷疑她被摸腿性騷。

女直播主迅速撥開男子的手，皺眉露出委屈不悅表情，但沒很大情緒反應，隨後停車拿出輕便雨衣遮住大腿。男子又繼續詢問她是否迷路？直播主不斷搖動手掌、用英語連說幾次：不要跟著我！

此事引起南韓網路媒體關注報導，轄區蘆洲警分局根據監視器拍到的車號查出陳男身分，昨晚七時許到八里左岸巡邏找到人，帶回調查；據了解，陳男有傷害前科，職業是葬儀社「小蜜蜂」，平時常在河岸邊巡邏尋找水流屍。