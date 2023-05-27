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女子走北捷樓梯遭偷拍裙底 「攝狼」被逮送辦

中央社／ 台北27日電

李姓男子日前在台北捷運西門站連通道樓梯涉持手機偷拍1名女子裙下風光，一旁男性路人發現告知被害人後，聯手攔住李男並報警，李男遭逮稱見被害人漂亮才偷拍，警詢後送辦。

台北市警察局捷運警察隊今天發布新聞資料指出，日前獲報有女子在台北捷運西門站內遭偷拍，派員到場發現被害人站在連通道內，她身旁有1名男子遭攔阻。

警方查出，26歲李姓男子日前搭捷運時，發現1名穿短裙的女大學生外型亮麗，當列車抵達捷運西門站女子下車離開，李男尾隨在後，趁被害女子走在捷運站的連通道樓梯時涉持手機偷拍裙底。

李男犯案時，警方表示，剛好被後方的男性路人發現，男性路人上前告知被害女子後，2人攜手攔下李男並通報警方。員警抵達後，調閱監視器畫面追查並從李男持有手機內發現偷拍照片，把人帶回偵辦。

李男供稱，他看見被害女子外型亮麗才涉持手機偷拍。警詢後，李男被依妨害秘密罪嫌移送檢方偵辦。

警方指出，民眾搭捷運遇尖峰時刻人潮較多，走樓梯或搭電扶梯時，應注意附近有無可疑人士貼近，若遭偷拍或性騷擾，可立即通報捷運站務員或報警。

捷運警察隊針對性騷擾及偷拍熱點，都有編排綿密巡邏勤務，且捷運系統監視器多，呼籲民眾不要因一時私慾觸法。

捷運 偷拍

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