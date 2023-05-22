酒後起色心！男強行要與酒吧女不當連結 下場出爐了

鍾姓男子去年與友人在新竹市一間酒吧包廂飲酒，鍾酒後三巡後看見一名坐檯酒吧服務小姐身材姣好，便萌生歹念，以想睡覺為由試圖解開對方上衣扣子，無論對方如何拒絕，鍾還強脫對方外內褲，並稱「我就用一下，我不要進去」，最後強行替該女子口交；新竹地院審理終結，將鍾依強制性交未遂罪判刑一年八月。

判決書指出，鍾男去年4月凌晨與友人在竹市一間酒吧二樓包廂飲酒，見友人與其中一名酒吧服務小姐離開後，見現場剩下一名服務小姐，認為有機可趁，竟以想睡覺為由，先將頭靠在該女肩膀，試圖以手解開對方上衣扣子，遭該女拒絕後，又徒手強拉對方褲子，再強脫其外褲及內褲。

雖然該女一再掙扎，表示拒絕，鍾男仍無視，更強將對方內褲、外褲脫下，稱「我就用一下，我不要進去（指陰道）」，之後又將頭靠近該女陰部，替其口交，最後該女掙扎中取得手機報案，鍾見狀則逃離現場。

對此，鍾男否認犯行，堅稱只有喝2、3杯酒，喝完之後就叫計程車離開，沒有和女子有肢體接觸，不曉得對方為何會指述遭他性侵。該女子則指證歷歷，稱鍾當天忽然走至包廂門口將全部燈關掉並把門上鎖，隨後就強行要脫去她的衣褲，還稱「他不要進去，用嘴巴就好。」

另外，該女事後前往醫院驗傷，經鑑定雖未發現精子細胞，但萃取DNA進行檢測，人類DNA及男性Y染色體DNA定量結果為男女DNA混合，且檢出相同男性Y染色體DNA-STR型別，與鍾的唾液進行比對，兩者相符。