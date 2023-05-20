台南父趁妻回娘家性侵幼女 她18年後告他判7年半

台南有名父親18年前對妻子施暴，趁妻子回娘家居住期間，性侵當年才小三女兒，多年後女兒在教會分享性議題時說出遭父親性侵一事，經通報後重啟調查。父親辯稱當時常喝很醉，不記得晚上有叫女兒到房內，台南地院認他對未滿14歲女子犯強制性交罪處7年6月。

這名父親矢口否認犯行，他辯稱，妻子當年確實因為遭他家暴而返回娘家，他當時心情不好，常常喝的很醉，不記得晚上有叫女兒到房間內或對她性侵害。

被告的律師指出，女兒究竟有無遭父親以違反其意願性侵，與18年前在社工詢問時所述不一致，且母親所證述女兒向她表示遭性侵害情節並不明確，另母親指先生向她坦承只有1次，被告已否認。

女兒說，那時媽媽被爸爸家暴，媽媽自己一個人搬回娘家；那時爸爸就叫她進房間，跟她說現在要跟她做的事情就叫作做愛，她當時不知道這是什麼意思。

她說，她有說「不要」，並在性侵她之前有大哭，爸爸當時沒有反應，繼續性侵她。過一段時間，當時媽媽已經從娘家回來了，她跟媽媽說，爸爸有脫她褲子，因為她當時也不了解，如何描述那個行為，她可能沒有跟媽媽講清楚，所以媽媽以為只有一次。

她表示，後來國小老師發現她一直常上廁所，她就跟老師說發生什麼事，老師就通報社工，那時社工有介入，媽媽認為只有1次而已，所以此事就不了了之。她說，父親當時沒有喝酒。

國小老師說，記得那天早上女童一直在上廁所，然後女童就是每隔幾分鐘就說她要上廁所，想說這孩子是不是身體不舒服，然後就問了女童一下，關心她說「妳有沒有什麼不舒服，怎麼一直上廁所呢」，這個孩子就馬上落淚了，就覺得事情好像不是這麼單純。

老師說，因為知道女童媽媽那陣子回娘家住，然後就聯想，而詢問女童是不是爸爸碰到她尿尿的地方，然後她就點頭，但沒有說話。校方就馬上就跟媽媽聯絡，那天就是直接把孩子送到媽媽的身邊。

母親指出，女兒念國小3年級時，她曾因為遭被告家暴而自己搬回娘家，因為老師打電話給她，說女童尿尿會紅紅的，經常跑廁所，懷疑被告有對女童怎樣，她就趕緊回家。後來有社工介入，那時想就原諒被告一次，她自己也有錯，當時應該要揭發被告，且當時她有跟被告說「女兒是來疼的，不是來傷害的」。

母親說，最近被告有打電話給她，問她為何這件事又掀起來了，她就跟被告說，女兒已經長大了，可以自己決定要怎麼處理，她問被告，之後是不是還有再對女兒做不對的事情，被告說沒有，他只有做1次。

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