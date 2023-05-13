金門狼師迫學生拍性感照 遭停聘法辦

金門傳出有狼師強迫國中女學生拍性感照，受害學生家長出示照片。記者蔡家蓁／攝影 金門某國中陳姓男代課教師強迫女學生穿上裸露服裝，擺出撩人姿勢拍照，事後有學生感到「不舒服」，上月向班導反映，事件才爆發，目前已知受害者逼近卅人，陳男遭停聘並移送教評會，檢警查扣陳男電腦，起出大量性感照片，依兒少性剝削防制條例調查中。

家長質疑校方第一時間並未通報，導致許多家長渾然不知，多次想息事寧人「搓湯圓」，還為陳男辯駁只是太熱心，幫忙拍熱舞社的宣傳照。校方澄清，第一原則是保護孩子，不怕發現問題，擔心真相被掩蓋。

縣長陳福海昨指示教育處秉公處理、徹查到底，不允許學校包庇，依律嚴辦，一定要給受害學生及家長交代，教育處要求學校二個月內完成調查報告，處理絕對以保護學生為最高處理原則。

家長表示，陳男邀熱舞社女學生去視聽教室拍照，並提供她們一些小可愛、真理褲、網襪等裸露服裝，陳男有時會要求她們穿真理褲就不要穿內褲，或是直接不穿內衣、內褲配合拍照，因為他平常很凶，學生如果表示不要拍，就會被罵，甚至事後還會送女學生玩偶、請吃飯或喝飲料等「獎勵」，誘導她們拍照，結束後還會給一百元要求「封口」。

家長表示，陳男約女學生外拍時都有「套路」，大多是挑青澀的熱舞社新生下手，或是他擔任導師的班級，起初會先利用假日載她們出去遊玩，拍一般簡單的日常生活照片，取得信任後，就會變本加厲的私邀到家裡或工作室拍照，拍攝時穿的衣服也會愈來愈少，「真的不敢想像孩子在『狼窩』，會有多無助。」

多名家長得知孩子被迫拍不雅照，上月廿一日報案，警方搜索陳男辦公室與住家，查扣多台電腦、平板與手機隨身碟等資訊設備，警方比對電腦內照片，並與社工交叉確認，研判近卅人受害，陳男疑似刪除不少照片、資料，目前正還原辨識中。