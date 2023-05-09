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16歲女高中生GoPro性愛影片流出 色男遭判刑1年2個月

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

家住新竹市的16歲女高中生「小莫」（化名）前年透過朋友認識家住新竹縣的吳姓男子，才剛認識不到1個月就被吳男帶回家發生性關係，沒想到吳男竟用GoPro攝影機錄下兩人性愛過程，吳男還將3段總長數分鐘的影片傳給小莫的朋友，氣得小莫擔心影片外流遭散布而報警，法院判吳男1年2個月有期徒刑、仍可上訴。

據判決書指出，吳姓男子高中畢業後受雇於汽車美容業，2021年8月間因為朋友介紹，因此認識了當時才16歲的小莫，兩人進而交往成為男女朋友，沒想到認識不到1個月吳男就把小莫帶回家發生性關係，還用GoPro攝影機拍攝他和小莫的性交過程，分別錄製長度30秒、21秒、3分47秒的影片，以及數張照片。

吳男事後還將影片、照片又透過通訊軟體傳給小莫的朋友，小莫得知後擔心性愛照片、影片遭備份或散布，經告訴爸爸後，小莫的父親於10月向新竹市警察局報案，案件被移送新竹地檢署偵辦。

因吳姓男子被警方通知到派出所說明，及被檢察官偵訊時都坦承的確有用GoPro拍攝與小莫之間的性愛過程，小莫的朋友也出庭指證，同時出示他與吳男之間的訊息對話紀錄截圖，因此法官認為吳男觸犯兒童及少年性剝削防制條例規定，犯拍攝少年為性交行為之電子訊號罪。

法官指出，吳姓男子滿足一己私慾，明知小莫是未滿18歲的少女，心智及判斷能力均未成熟，竟拍攝與小莫性交行為的照片、影片，對小莫的身心健康及人格發展造成不良影響，吳男雖稱有意願和解，但於調解庭期數次缺席、數次表示需時間籌錢，最後仍未能達成和解及賠償損害。

法官考量吳男犯罪動機、目的、犯罪手段等，決依據今年2月17日修正的兒童及少年性剝削防制條例，判處吳男1年2個月有期徒刑，同時沒收吳男所使用的GoPro攝影機。

女高中生遭上還被男子用錄影機側錄性交影片。示意圖／ingimage
女高中生遭上還被男子用錄影機側錄性交影片。示意圖／ingimage

新竹 性愛 GoPro

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