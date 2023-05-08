國道警網路交友性侵22名未成年少年 加重強制性交重判9年

國道警察局第九大隊前鄭姓警務員，涉透過網路結識性侵未成年少年，22人受害，檢方2波依加重強制性交、兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，併案審理；台北地院今天判處鄭有期徒刑9年，另判得易科罰金的有期徒刑6月輕刑。可上訴。

2022年9月鄭被拘提到案，承認與少年發生性關係，否認性侵，不過，檢警在鄭的電腦內發現有10多名穿國中制服少年的猥褻相關影像，2022年11月依9個加重強制性交罪、兒少性剝削防制條例將鄭起訴。

檢方繼續追查，再發現還有13名少年也遭染指，追加起訴鄭的罪行，聲請併案台北地院審理獲准。

醜聞曝光後，國道警察局認為影響警譽，緊急召開考績委員會，決議將鄭記2大過免職，也追究相關人員督考責任，將鄭的直屬主管均記過1到2次不等的處分。

依檢警調查指出，鄭姓前員警2022年9月初涉嫌透過網路交友方式，將一名15歲少年帶至台北市中正區某處公廁性侵，檢警獲報根據被害人家屬指述，循線拘提鄭到案偵辦，鄭承認與少年發生性關係，但否認性侵。