警局長遭爆與角頭聚餐 在場北市民政局長：警高層內鬥

台北市警察局長張榮興遭爆料去年5月26日晚間和青山宮主委、萬華芳明館角頭黃清源一家隱密性高的魚翅餐廳用餐，因正值警政署長人事案將公布，引起熱議。當時在場的北市民政局長陳永德表示，他只是受議員陳政忠邀請，到場與青山宮主委談論有關當年青山王祭的議題，並不清楚主委是角頭。

陳永德曾任台北市議員，對於外界質疑此事與520人事有關，涉及警政署長人事內鬥？陳永德說，這非他需要知道的業務，但他也直言，警察高層常常出現內鬥的情況，自己在當民意代表時就時有聽聞。

陳永德表示，青山宮舉辦青山王祭，民政局是宗教主管機關，寺廟宗教的相關活動，會以專案處理，以前青山王祭有很多居民反映，廟會活動太晚太複雜，凌晨的活動可能到清晨才結束，非常混亂，這幾年的改善與輔導以後，狀況變得比較好，現場還有成立前進指揮所，讓整個青山王祭辦得圓滿。

對於外界質疑觀感問題，陳永德說，作為民政局長，各個宮廟的重大節慶、活動他都會盡量出席，也會去宮廟拜訪，也可以改約到民政局或宮裡談。