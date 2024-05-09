養豬場回填廢棄物弊案 台糖：啟動內部檢討

台糖養豬場傳出弊案，台糖表示，岸內及萬興畜殖場兩座傳統畜舍委託民間業者處理相關廢棄物，檢警調查疑似有未依法清運，回填堆置於場內的情形，將啟動內部檢討，並配合司法機關調查。

台糖養豬場人員與廠商涉嫌勾結，在養豬場區回填廢污泥及營建廢棄物等，南檢7日搜索開挖嘉義縣義竹鄉、彰化縣二林鎮大型養豬場，帶回17人，訊後聲押6人獲准、4人交保。

台糖今天發布新聞稿表示，岸內及萬興畜殖場兩座傳統畜舍委託民間業者處理相關廢棄物，檢警調查疑似有未依法清運，回填堆置於場內的情形，台糖公司將啟動內部檢討，後續也會全力配合司法機關調查作業。

台糖指出，已積極投入傳統畜舍改建工程，改建後的新畜殖場將陸續完工營運，各新場內已規劃化製設備，並將依環保單位核定的廢棄物清理計畫書執行豬隻廢水處理作業。

台糖表示，將持續要求員工應依法執行業務，落實嚴謹操作、恪遵法令，至於本案兩座未進行改建的傳統畜舍，除了會啟動內部檢討外，未來也將逐步退場。