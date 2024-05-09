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張榮興遭爆與角頭餐敘 作東議員批「人事異動黑文化」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

台北市警察局長張榮興遭爆去年5月一場餐敘，與議員陳政忠、芳明館角頭、青山宮主委黃清源等人同桌，時間點巧合恐與520警界人士異動有關，陳政忠認為「一定是人事異動的黑文化」，直呼不可取、大驚小怪，這個時間點對警察局長，他真的很抱歉。今年原再約餐敘，張給軟釘子說沒空，因此沒有成行。

陳政忠強調，他不常應酬，不常去該場地，自己僅跟局長約過一次，就是那一次，而且又是市府官員要他約警局去，他才會硬要局長去，「造成張局長的困擾，我公開跟局長說非常抱歉。過去只有一次，未來我也不敢再打擾警察局。」

陳政忠認為，青山宮主委來也應該的，他回憶張榮興當場說一句話，「你們治安要自己顧好，不可以亂來」，陳認為張榮興講話很謹慎且坐好遠，因此覺得沒問題，強調純粹是公務。

陳政忠說，張榮興給他兩個印象，第一很保守、坐很遠，坐在他與民政局長、青山宮等人的對角，第二很不給面子，張榮興當場跟青山宮說，一定不能發生事情，張講得很嚴謹且席間幾乎不跟黃對話。

陳政忠大讚張榮興「是一個有守有為的好局長，造成困擾很抱歉」，也提到去年文化祭辦得很成功、沒有發生任何治安事情，也就是那天餐敘努力，他認為可以告慰地方很多人士。

至於今年原本還要再約餐敘，張榮興不克出席？陳政忠表示，地方人士今年也有拜託他爭取市府預算補助、相關配合活動，張榮興婉轉說沒有空，那是軟釘子，我一聽就知道，因此回覆地方人士大家都沒有空，陳永德也回應他沒問題，所以聚會沒有成行。

台北市警察局長張榮興遭爆去年5月赴中山區一家魚翅餐廳用餐，與會還有北市民政局長陳永德、市議會陳政忠、芳明館角頭、青山宮主委黃清源等人，餐敘作東的陳政忠今出面回應。記者林佳彣／攝影
台北市警察局長張榮興遭爆去年5月赴中山區一家魚翅餐廳用餐，與會還有北市民政局長陳永德、市議會陳政忠、芳明館角頭、青山宮主委黃清源等人，餐敘作東的陳政忠今出面回應。記者林佳彣／攝影

張榮興 警察 青山宮

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