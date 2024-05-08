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太魯閣號事故地又發現11罹難者骸骨…家屬錯愕 台鐵回應了
太魯閣號事故發生已超過三年，家屬今年重回事故現場、清水隧道，又發現遺骸與遺物，經花蓮地檢署件事遺骸比對後，確認是十一名罹難者遺骸，使家屬感到錯愕與悲痛。台鐵公司今回應，遺留物將由台鐵造冊上網公告認領，骸骨處理由台鐵協助負責，已通知家屬，並全力配合家屬需求，並依SOP妥善處理，提供家屬協助與關懷。
台鐵公司表示，2021年太魯閣號事故後，部分家屬及受傷旅客曾反映，未能找見到親人隨身攜帶的物品及行李，向相關單位表達希望能再次前往事故現場仔細找尋，台鐵公司邀集花蓮地檢署、鐵路警察局的偵查隊、鑑識組及家屬，於今年3月20日凌晨，路線封鎖及電車線斷電後，穿戴勞安配備，由花蓮工務段及電務段人員帶領進入事故現場隧道內進行總檢視及清理。
台鐵公司派員於現場完成清理作業後，共發現疑似骸骨35件，遺留物14件。其中疑似骸骨先由花蓮地檢署送法醫研究所進行鑑定，遺留物交由台鐵造冊上網公告認領。
尋獲的疑似骸骨經法醫研究所於近日鑑定完成，台鐵公司人員昨日前往花蓮地檢署專案辦公室，與犯罪被害人保護協會及花蓮地檢署人員就鑑定結果，逐一通知家屬，內容包含台鐵公司後續處理負責，及由犯保協會說明骸骨鑑定領回等事宜，所有家屬均已通知完畢。台鐵公司表示，除全力配合家屬需求，也會依SOP妥善處理，並提供家屬相關的協助與關懷。
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