運毒小蜜蜂北市竄至新北 警越區暗巷截車查獲449包毒咖啡

台北市警方近日偵辦劉姓男子所組販毒集團，昨晚追查共犯李姓男子時，在新北市三重區暗巷截車逮人，遭誤認持槍滋事，報警引來轄區警所員警到場，拔槍緊戒直至查明「友軍」身分，緊張氣氛旋即解除，後續查獲李男及毒品咖啡包449包，全案持續偵辦中。

警方調查，台北市中正二分局先前偵辦販毒案，溯源查出背後運送、販賣毒品集團，該集團常以通訊軟體聯絡下游幹部及買家，平時僅允許當班的「小蜜蜂」進入倉庫取毒派送，並挑選設有免費停車場的商家作為交易地點，設立層層斷點規避查緝。

中正二分局經報請台北地檢署指揮，與中山、大安分局合作追查偵辦，近日時機成熟，專案小組分別持票前往台北市中山區、士林區等處執行拘提、搜索，全案共計查獲劉男等13人，查扣毒品咖啡包1000餘包、K他命60餘包、汽車2部及贓款數萬元，詢後將依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦。

其中，中山分局員警昨夜10時許追查運毒小蜜蜂27歲李男時，因李男駕駛汽車突從台北市急轉逃往新北市三重區，專案人員考量相關路段人車眾多，見李男車輛進入暗巷時才加速上前截車。

現場員警持槍、警棍等壓制李男，準備清查李男車中證物，未料有民眾目擊過程並錄影，也報警指稱有人當街持槍滋事，立刻引來轄區警方派員介入。

據悉，轄區三重分局中興橋派出所員警原在附近執行火警交管任務，獲報後立刻趕往現場，見便衣員警手中有槍，以為真有持槍擄人案發生，遂拔槍警戒，直到專案人員靠近表明身分，同時將槍械插回槍套，警所員警查明對方「友軍」身分後，緊張狀況才解除。

現場員警後續在李男車輛查扣咖啡包449包，初驗呈毒品卡西酮、甲基安非他命陽性反應，另扣回夾鏈袋、手機、現金2萬4000餘元、作案汽車1部等證物。

目擊民眾事後將偵辦過程相關影片上傳網路，引起議論，警方今特別說明，專案人員原定於台北市士林、中山區等處執行拘搜任務，事前皆已向轄區警方通報越區，李男突轉往新北市三重區，非原定執行區域，專案人員遂來不及再行越區通報，所幸後續在雙北警方合作下順利查獲李男。

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