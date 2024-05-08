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高雄男騙誘3友赴KK園區交贖金才返台 狂賺仲介費30萬…判刑出爐

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄曾姓男子2022年7月中欺騙蔡姓、黃姓、陳姓等3男出境，前往緬甸KK園區從事詐騙，但起初3人全是聽信曾男說在泰國從事博弈業，除底薪、獎金，還包食宿、機票，才會心動出國；豈料，一到國外，手機、護照全被沒收，半年後繳交贖金才得返國，而曾則因3人獲取30萬元介紹費；橋頭地院近日因妨害自由等罪，判曾應執行刑4年。

判決書中，曾先是被真實姓名不詳，暱稱「賢哥」、「團長」等人利誘，居間召募蔡男、黃男，而黃再邀陳男，三人一同前往泰國工作，由曾帶3人前往泰國曼谷後，旋由詐團將3人帶往泰緬邊境搭船前往KK園區，直至抵達後3人才知受騙從事電信詐騙工作，並於半年後支付贖金返國，向警方提告曾的不法犯行。

曾男不否認帶3人前往泰國曼谷，由詐團將3人帶往KK園區，從事不法電信詐騙機房工作，但矢口否認使詐讓3人出境國外，還說自己也不知道工作內容，是在網路查看到博弈工作，才介紹聯絡蔡、黃兩人。

曾還說，因為蔡等3人有跟公司借款欠錢，而他認為如果借款肯定回不來，所以沒有借，後來故意騙公司組長說回到台灣，並會再帶人過去，組長考慮許久才同意放行回台。

經查，曾原先是介紹蔡、黃泰國從事博弈線上儲值工作，黃又找來陳，2022年年7月中，4人一同出國前往泰國曼谷後，輾轉搭車又度河，最終抵達緬甸KK園區，從事詐騙網路電信工作；同年8月21日，曾男就先行返國，而其餘人等直到交付贖金，蔡、黃於2022年11月21日返台，陳則是2022年1月10日返台。

蔡證稱，一開始就詢問過曾，是否從事不法詐騙，當確認不是時，才會答應一同前往國外工作，沒想到，竟是惡夢開始；曾當初利誘說公司做線上博弈，底薪人民幣8000元，加上全勤9000元包吃住，但實際上卻是不法詐騙機房，一到園區，3人護照、手機被取走，只能在寢室、吃飯及工作區域移動，蔡利用私藏另支手機向外求救。

蔡說，曾對他坦言說，帶來一個工作人頭可收10萬元，而眾人工作期間，曾一旁玩電腦沒人指揮，還到處閒晃，其他人不小心打瞌睡，就會被打頭，喝令罰站、蹲下等體罰，還說詐團公司用各種業務量不及的名義扣錢，直到蔡請張姓友人向外交部求救，張男透過關係達成每人賠付35萬元離園，才逃出人蛇集團手中。

蔡說，曾能直接向詐團上級領薪拿介紹費，而因曾8月多前與3人待在緬甸，在這期間園區外持槍叛軍並未對他們刑求凌虐，但曾返台後，三人全遭體罰。蔡說，支付80萬他與黃才能離開園區，而曾離開前，叫「賢哥」的人拿了50萬元泰銖介紹費給曾，扣除借資、生活費剩餘約30萬元。

黃男則說，他與曾從小認識10多年，才會誤信他前往泰國從事博弈，沒想到，曾透過從事博弈的弟弟與人蛇集團勾結，在台物色對象詐騙至緬甸替詐團工作。至於陳男，即使告知被告有兵役問題，仍在黃、蔡兩人返台後被留下，最終在陳母支付26萬元後，陳才離開園區。

合議庭審酌，曾以博弈工作欺騙出境後，無需支付贖金隨即能返台，還獲取介紹三人費用，且說詞避重就輕，明顯並不合理，從三人雷同供述可知曾營利意圖明確，兼衡曾犯後飾詞否認卸責態度以及犯罪動機、手段、情節及蔡等3人受害程度，依共同意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外共三罪，各處3年4月徒刑，應執行刑4年，沒收犯罪所得30萬元。

男子自稱曾受困緬甸KK園區，在外交部協助下，2022年8月23日晚間獨自從曼谷搭機返台，下機後由航警局刑警大隊陪同入境。記者黃仲明／攝影
男子自稱曾受困緬甸KK園區，在外交部協助下，2022年8月23日晚間獨自從曼谷搭機返台，下機後由航警局刑警大隊陪同入境。記者黃仲明／攝影

人蛇集團 泰國 電信詐騙

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