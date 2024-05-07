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淡水裝潢行殺人命案 1員工朝死者丟菸灰缸遭聲押、涉刺13刀少年遭收容

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裝潢行殺人命案 1員工朝死者丟菸灰缸遭聲押、涉刺13刀少年遭收容

聯合報／ 記者蕭雅娟曾伯愷／台北即時報導

新北淡水區裝潢公司陳姓老闆，懷疑前員工李姓男子侵占工程款，本月5日相約辦公室談判爆發口角，李男慘遭猛刺身體13刀送醫不治。陳男身為父親，涉頂替兒子殺人罪，遭依頂替罪聲押禁見獲准，陳姓兒子「蟲蟲」今晚遭少年法官裁定收容；案發時在場的張姓員工，則遭重傷未遂罪嫌遭聲押。

據悉，死者李男，3年前歲陳男學做天花板輕鋼架裝潢，陳見承包生意增多成立裝潢公司，不料，懷疑李男侵占工程款，心生芥蒂，多次告誡歸還10多萬，李男不滿拒絕上工。

本月5日晚上10時許，雙方商談還款，李男帶開山刀搭計程車到場，淡水的辦公室內有陳男、陳男女友、陳男兒子，及張姓等三名員工，李、陳2人為工程款落差爆發激烈口角，其中一名張姓員工朝李男丟東西後，與陳男女友離場。

張涉嫌朝死者丟煙灰缸，檢方複訊後，認為張男涉犯重傷未遂罪嫌，今夜依重傷未遂罪嫌，向法院聲請羈押。張姓員工丟菸灰缸後，隨即跟陳男女友離開現場，不久後，陳男兒子涉嫌拿折疊刀衝去刺李13刀，陳男則拿鐵條跟著往李男身上刺，雙方扭打一塊，陳男身為父親第一時間替兒子頂罪，但供詞遭檢方識破，陳男最終認犯下頂替罪，今遭法院裁定羈押獲准。

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新北淡水一間裝潢公司陳姓老闆兒子，失手刺死李姓員工，案發後警方封鎖現場蒐證。記者曾伯愷／翻攝
新北淡水一間裝潢公司陳姓老闆兒子，失手刺死李姓員工，案發後警方封鎖現場蒐證。記者曾伯愷／翻攝

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

命案 殺人 淡水

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