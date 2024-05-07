逆轉！淡水裝潢行員工慘死 凶嫌竟是「休學老闆兒」護父猛刺13刀

李男遭控多次侵占公司10多萬工程款未歸還，這個月5日晚上雙方約在新北淡水辦公室內談判，李沒錢歸還與陳姓老闆爆發口角。李拿開山刀揮砍陳不成，反被陳持摺疊刀猛刺身體13刀送醫不治。檢方複訊案情卻大逆轉，凶嫌竟是老闆未成年兒子。陳男頂替罪諭令5萬交保，陳沒錢交保，法院裁定收押，而陳男兒子則帶回分局偵詢補證。

據了解，42歲死者李男，3年前跟著45歲陳男學做天花板輕鋼架裝潢，眼見承包生意越接越多，一年前陳順勢成立裝潢公司，不過李卻不時侵占工程款被陳發現。為此陳心生芥蒂，多次告誡李男，要李歸還侵占10多萬元工程款。孰料，李對歸還金額有落差，雙方撕破臉李拒再上工。

這個月5日晚上10時許，李帶開山刀搭乘計程車，前去新北淡水辦公室找陳談還款，當天現場除了死者李男、老闆陳男兩人外，還有陳男女友、陳男未成年兒子及另3名員工。談判過程，雙方因侵占金額落差甚大，兩人爆發激烈口角，一名員工隨手拿東西朝著李男丟去，隨後與陳男女友離開。

陳要李先還6000元其餘再談，李卻直回沒錢，陳氣拍桌穢罵李男，只見李從手提包拿出開山刀，欲朝陳身上揮砍，陳男拿起一根鐵棍阻擋，雙方扭打一塊，2員工及陳男兒子見狀，衝前欲拉離雙方，但李仍揮刀陳等4人閃過。

此時，陳男與另名員工張男盛怒拳毆李男，陳男兒子則從茶几下方拿起1把折疊刀，往李身上猛刺13刀，直到刀刀刺進李男胸部（心臟兩刀成致命傷）、肩部及後背濺血倒地才停止。

新北市消防局獲報到場，李男倒臥血泊中，檢視其當場沒有生命徵象，緊急送醫急救仍因傷重宣告不治。家屬聞訊趕赴醫院協處，面對李男被活刺死，家屬無法接受，頻問警方「為什麼被刺那麼多刀，現場其他人都不阻止？」對於陳男指控李侵占公司10多萬工程款，家屬則反駁是陳有欠薪，欠陳的是1、2萬借貸。

昨天凌晨淡水警方趕抵命案現場，老闆陳男向警表示「人是他殺的」在場另3人也同指是陳男行凶，連同凶刀一併帶回查辦，警詢後依殺人罪嫌移送陳男法辦，兩名員工及陳男兒子以證人身分到地檢署複訊。

不料，檢察官複訊，其中一名員工翻供，直指凶嫌不是陳男而是他兒子。檢察官當場指示淡水警方帶回陳男兒子補證筆錄。陳男頂替罪法院裁定5萬元交保，陳男沒錢交保裁定收押。

據悉，陳男兒子去年因故休學，跟著父親陳男學做輕鋼架，沒想到卻因護父，而衝動持刀殺人，讓人不勝唏噓。

陳姓少年護父，失控持刀刺死李男。記者曾伯愷 新北淡水一間裝潢公司李姓員工，前晚搭計程車抵達淡水辦公室，與老闆陳男談還侵占公款，雙方爆發口角，李遭陳男兒子持刀刺死。記者曾伯愷／翻攝