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刑事局曝前5大「高風險個資遭駭業者」 吃到飽饗賓集團、World Gym上榜

中央社／ 台北7日電

詐騙案時有所聞，刑事局今天公布今年首季民眾通報高風險業者前5名，以高檔自助餐聞名的饗賓集團59件居冠，其次為World gym、CACO服飾、LiTV線上電視、喜樂時代影城。

警政署刑事局下午發布新聞稿表示，常見的「解除分期付款」詐騙手法為歹徒駭入業者或業者委託系統商資料庫，藉以竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，再假冒業者客服致電民眾佯稱各種理由，包括「工作人員操作錯誤，誤設分期付款、連續扣款、誤設會員等級、設定成團購訂單、登記為批發商、駭客入侵導致資料外洩」等，以騙取民眾銀行資料。

同時，歹徒再告知被害民眾將有銀行人員致電聯繫，又由假銀行人員來電要求被害民眾操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數，以解除設定方式詐財。

根據刑事局統計今年第1季民眾通報高風險業者結果，前5名分別依序為饗賓集團有59件、World gym有35件、CACO服飾有16件、LiTV線上電視有12件，以及喜樂時代影城為11件。

對於高風險業者，刑事局說，針對被害件數逾5件的疑似個資外洩電商，會每週發函通知並提供電子商務業者防制詐欺作為自評表，建議高風險業者於官方網頁明顯處加註反詐騙警語、標明客服專線及客服時間、延長客服時間至晚間10時等相關作為，並提供反詐騙簡訊範例，請業者針對會員發送反詐騙提醒簡訊。

同時，也透過165各宣導管道定期公布高風險業者，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙。

刑事局說，後續也將彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌；並籲請各電商平台務必重視消費者個資保護，強化資安防護措施，加強反詐騙宣導。

圖為饗賓集團在台北101大樓86樓的頂級自助餐。圖／聯合報系資料照
圖為饗賓集團在台北101大樓86樓的頂級自助餐。圖／聯合報系資料照

個資 詐騙 資安 風險 饗賓集團 駭客

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