影／男子陳屍土城停車場賓士！涉案1男1女到案 初步排除他殺

30歲郭姓男子今天下午1時許，被人發現陳屍新北市土城一處停車場內一輛賓士汽車後座，涉案關係人宋姓女子及蘇姓男子二人今晚全到案。據了解，警方初步排除他殺嫌疑，懷疑郭男疑似用藥過量致死，確實死因有待進一步解剖後確認。

新北市土城警方今天下午1時許獲報，日城區裕民路一處停車場，有民眾發現停車場，有人倒臥一輛賓士汽車後座，警方獲報立即到場，發現該名男子已無生命跡象，明顯死亡，封鎖現場採證。據了解，死者為30歲郭姓男子，且才剛出獄沒多久，死者雖身上有外傷，但疑似舊傷且非致命傷，但警方在汽車旅館及賓士汽車內，有發現毒品殘渣夾鏈袋。

警方調閱停車場監視器，確認該車為今天中午12時許開進停車場，隨後有一名男子從駕駛座下車徒步離開，但不久之後又有一名女子下車離開，警方將二人列為重要關係人，經擴大調閱案發地點周邊監視器畫面，發現該名女子離開停車場後，叫計程車前往五股，隨後又搭車到新莊區，警方今天傍晚在新莊區找到該名27歲宋姓女子，且於今晚6時許，在鶯歌區找到涉案的蘇姓男子。

據了解，宋女因涉及洗錢防制法，面臨5月刑期未依法報到，今年3月26日為台中地檢署發布通緝中；而蘇男為宋女找來的代駕。警方初步排除他殺嫌疑，懷疑郭男疑似用藥過量致死，確實死因有待進一步解剖後確認。

警方因夜間停止詢問，有關宋女涉案情節及代駕蘇男是否事先知情，仍有待明天警詢後進一步調查釐清，全案目前朝遺棄屍體罪、毒品罪嫌方向偵辦，另宋女通緝部分，也將依法解送歸案。

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