快訊

好天氣快掰了…周日降雨範圍擴大 下周北部連3天跌回20度

台股站上2萬點 謝金河：躺地上30幾年老股出現井噴行情

國道客運運價最高漲幅定案 北高票價最高可漲36元

洩密博弈集團！警政監林明佐涉6重罪遭法院收押禁見 面臨停職處分

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局三線二星警政監林明佐昨遭檢、廉搜索，疑因他擔任台中市刑大大隊長期間和博弈洗錢集團交往密切，涉嫌通風報信、包庇等，檢廉昨漏夜複訊至今上午，依組織犯罪條例包庇罪、貪汙治罪條例公務員財產來源不明等6重罪將他聲押禁見，台中地院今下午裁定林明佐收押禁見；林因涉犯貪汙罪，將面臨停職處分。

台中地檢指出，林明佐涉犯組織犯罪防制條例第9條之公務員明知為犯罪組織有據予以包庇罪，該條處5年以上12年以下有期徒刑，另涉犯貪汙治罪條例公務員財產來源不明罪，該罪可處5年以下有期徒刑。

檢方也認為，林同時涉犯洩漏國防以外應秘密消息罪、公務員包庇圖利供給賭博場所罪、公務員包庇圖利聚眾賭博罪、公務員洩漏關於犯洗錢防制法第14條罪嫌消息罪，一共依6罪將他向法院聲請羈押。

台中地院訊問後，認定林明佐嫌疑重大，所涉罪名有最輕本刑有期徒刑5年以上重罪，且有相當理由足認有湮滅證據、勾串其他共犯或證人之虞，有羈押之必要，法官裁定林應予羈押，並禁止接見、通信及收受物件。

中院今下午約4點45分做出裁定，同時迅速由法警將林押解上囚車，已經載往台中看守所羈押。

林明佐。圖／報系資料照
林明佐。圖／報系資料照
台中地院今下午4點多裁定林明佐收押禁見。記者曾健祐／攝影
台中地院今下午4點多裁定林明佐收押禁見。記者曾健祐／攝影

公務員 台中市 貪汙

延伸閱讀

「刑事戰將」警官林明佐涉洩密博弈集團還有不明財產 檢方聲押

影／警政監林明佐涉洩密帶回中調組 副大隊長列證人請回

刑事局警政監涉洩密 中檢黑金主任檢察官親自帶隊搜索

刑事局林姓警政監遭約談 刑事局：勿枉勿縱

相關新聞

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了！新北社會局曝最新狀況

余天女婿陳鑒因勾結詐騙集團擔任車手被捕，余天今天受訪承認，後悔把女兒余苑綺交給陳鑒，今有意要把外孫與孫女接回家照顧，但疑...

土城驚傳停車場凶殺命案！男剛出獄陳屍賓士車內 身上有多處外傷

新北市土城區裕民路一處停車場，今天下午1時許驚傳疑似凶殺命案，一名剛出獄的20多歲郭姓男子被人發現陳屍在一輛賓士汽車裡，...

通緝犯開AB車拒檢 淡水警追2公里查獲毒品和子彈

新北市淡水區日前有1輛凌志轎車懸掛註銷車牌拒檢逃逸，警方追逐近2公里將車攔下，發現39歲林姓駕駛是毒品通緝犯，身上共被搜...

洩密博弈集團！警政監林明佐涉6重罪遭法院收押禁見 面臨停職處分

刑事局三線二星警政監林明佐昨遭檢、廉搜索，疑因他擔任台中市刑大大隊長期間和博弈洗錢集團交往密切，涉嫌通風報信、包庇等，檢...

調查官暗網自美買槍來台 知法犯法判4年6月

調查局北部地區機動工作站前調查官蔡侑霖，涉嫌用比特幣上暗網購買制式手槍，自美國運送來台，所幸即時被美方查知，通報我國檢警...

非法性影像論壇「創意私房」竟重啟 衛福部：封網100次也要封

非法性影像論壇「創意私房」中兒少性影像流竄，111年遭檢方起訴後又捲處重來，日前因藝人黃子佼案引發眾怒，衛福部將創意私房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。