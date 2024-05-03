洩密博弈集團！警政監林明佐涉6重罪遭法院收押禁見 面臨停職處分

刑事局三線二星警政監林明佐昨遭檢、廉搜索，疑因他擔任台中市刑大大隊長期間和博弈洗錢集團交往密切，涉嫌通風報信、包庇等，檢廉昨漏夜複訊至今上午，依組織犯罪條例包庇罪、貪汙治罪條例公務員財產來源不明等6重罪將他聲押禁見，台中地院今下午裁定林明佐收押禁見；林因涉犯貪汙罪，將面臨停職處分。

台中地檢指出，林明佐涉犯組織犯罪防制條例第9條之公務員明知為犯罪組織有據予以包庇罪，該條處5年以上12年以下有期徒刑，另涉犯貪汙治罪條例公務員財產來源不明罪，該罪可處5年以下有期徒刑。

檢方也認為，林同時涉犯洩漏國防以外應秘密消息罪、公務員包庇圖利供給賭博場所罪、公務員包庇圖利聚眾賭博罪、公務員洩漏關於犯洗錢防制法第14條罪嫌消息罪，一共依6罪將他向法院聲請羈押。

台中地院訊問後，認定林明佐嫌疑重大，所涉罪名有最輕本刑有期徒刑5年以上重罪，且有相當理由足認有湮滅證據、勾串其他共犯或證人之虞，有羈押之必要，法官裁定林應予羈押，並禁止接見、通信及收受物件。

中院今下午約4點45分做出裁定，同時迅速由法警將林押解上囚車，已經載往台中看守所羈押。