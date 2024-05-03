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調查官暗網自美買槍來台 知法犯法判4年6月
調查局北部地區機動工作站前調查官蔡侑霖，涉嫌用比特幣上暗網購買制式手槍，自美國運送來台，所幸即時被美方查知，通報我國檢警對收件地址進行監控，循線發現買槍者竟是現任調查官。新北地方法院依違反槍砲條例、懲治走私條例及私運管制物品未遂3罪判處他4年6月徒刑，併科15萬元罰金。
事發後，調查班54期結業的蔡男，隨即遭調查局召開考績會，一次記兩大過免職。檢警查出，他涉嫌透過身分不詳的美國共犯及暗網，於2021年2月20日以時價5350美元的95.5個比特幣，匯入共犯指定的虛擬貨幣錢包後，由共犯郵寄藏有槍、彈、消音器的包裹自美來台。
後來蔡男共犯遭美國國土安全調查局（HSI）查獲，美方發現查知包裹槍彈欲運輸入台，於是通報我國司法單位，將包裹內槍彈取出，再寄往台灣。包裹2021年3月23日寄抵台灣後郵寄地址後，檢警自留下的聯絡電話，循線持出買家是蔡男，於是在同年12月9日前往蔡男處所搜索票。
經查，蔡男試圖購買克拉克手槍1把、特製彈匣1副、消音器1支及9釐米子彈50發，全都是火力強大的制式槍械。他落網後，供稱因愛好生存遊戲，同時為精進辦案能力，想測試是否真的能從台灣透過暗網順利取得槍械，才上網買槍試圖破解此一犯罪模式，但辯詞未獲法官採信。
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