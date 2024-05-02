台中刑大被搜索 中市警局：調閱資料協助偵辦
台中地檢署指揮廉政署等單位，今天前往台中市刑警大隊搜索。台中市警察局表示，檢方調閱資料，另以證人身分，請刑警大隊陳姓副大隊長、施姓科偵隊長協助調查。
台中市警察局今天發布文字稿表示，台中地檢署檢察官今天率同廉政署中調組至刑事警察大隊調閱相關資料，另以證人身分，請刑警大隊陳姓副大隊長及科偵隊施姓隊長，自行前往廉政署協助調查。
警察局強調，除依檢察官指示，提供相關資料外，並將全力配合檢察官調查，以期勿枉勿縱，若有違法絕不寬貸，從重議處。
據了解，台中市刑大去年間偵辦1件網路博弈案件，疑似偵辦時發生洩密情事，造成多名涉案人事先逃逸未到案，中檢今天指揮辦案人員到刑事局、台中市刑大調閱資料，追查洩密案件，帶回刑事局林姓警政監等多人偵辦。
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