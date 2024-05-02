刑事局警政監林明佐遭搜索 疑博弈集團勾結朝貪瀆偵辦

台中地檢署今指揮廉政署中部調查組，搜索刑事局警政監林明佐，全案疑因林任職台中市刑警大隊長期間和博弈集團過從甚密，檢方辦案過程中洩密情況，林去年也則被調回刑事局擔任警政監，目前檢廉仍在刑事局搜索中，全案朝貪汙罪嫌偵辦中。

林明佐擔任台中市刑大隊長期間屢破重大刑案，深獲高層重用，被視為警界明日之星，未料卻疑似和博弈集團交往密切，外傳帳冊中出現林的名字。

據了解，中檢去年偵辦一起博弈集團中，涉及警界內部人士洩密，深入追查才驚覺林捲入其中，後來刑事局也收到相關檢舉，林因此也被調回刑事局擔任警政監。