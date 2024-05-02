快訊

獨／竹市教育處長請辭！ 他親曝「身心俱疲」原因 將轉任市政顧問

最強集團股囊括「五燈」獎！5公司齊攻漲停板 董事長都是同一人

刑事局警政監遭搜索！疑勾結博弈集團涉洩密 全案朝貪瀆偵辦

刑事局警政監林明佐遭搜索 疑博弈集團勾結朝貪瀆偵辦

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署今指揮廉政署中部調查組，搜索刑事局警政監林明佐，全案疑因林任職台中市刑警大隊長期間和博弈集團過從甚密，檢方辦案過程中洩密情況，林去年也則被調回刑事局擔任警政監，目前檢廉仍在刑事局搜索中，全案朝貪汙罪嫌偵辦中。

林明佐擔任台中市刑大隊長期間屢破重大刑案，深獲高層重用，被視為警界明日之星，未料卻疑似和博弈集團交往密切，外傳帳冊中出現林的名字

據了解，中檢去年偵辦一起博弈集團中，涉及警界內部人士洩密，深入追查才驚覺林捲入其中，後來刑事局也收到相關檢舉，林因此也被調回刑事局擔任警政監。

檢、廉今天搜索刑事局林明佐辦公室等，同時也赴台中市刑大調閱相關資料，目前全案仍在搜索執行中，預計夜間才會移往廉政署中調組、中檢複訊。

林明佐。圖／報系資料照
林明佐。圖／報系資料照

台中市 名字 廉政署 貪汙

延伸閱讀

周處除三害變蔡英文哏圖 刑事局：無犯罪事實已簽結

影／荷蘭空運來台花盆夾近千萬K他命 男收貨後癌逝成斷點

北市鐵工男網路自學在家改槍 遭刑事局破獲送辦

金融女主管投資虛幣也遭騙千萬 13人遭拘扣價值3.2億泰達幣

相關新聞

刑事局警政監林明佐遭搜索 疑博弈集團勾結朝貪瀆偵辦

台中地檢署今指揮廉政署中部調查組，搜索刑事局警政監林明佐，全案疑因林任職台中市刑警大隊長期間和博弈集團過從甚密，檢方辦案...

台中刑大遭搜索 前大隊長、副大和科偵隊長都被帶走

台中地檢署今指揮廉政署中部調查組，搜索刑事局警政監林明佐，全案疑因林任職台中市刑警大隊長期間和博弈集團過從甚密而有洩密情...

改造父親留下模擬槍 高雄多元計程車司機持槍、毒被逮

高雄30歲林姓男子將父親生前遺留的模擬槍改造為具殺傷力非制式手槍，並花2萬元上網購買槍枝零件自己組裝，去年警方掌握林男疑...

影／女上士休假斜槓車手遭逮 資通電軍指揮部：若查實予以汰除

謝姓女上士目前任職國防部資通電軍指揮部，上個月30日晚上涉嫌利用休假時間當車手，被警方循線逮捕，當場查扣贓款、相關證物，...

影／工人起糾紛...撂人攜槍助陣嗆單挑 新北警3小時逮4嫌

新北市一處工地日前發生工人潘男上工時與劉男起口角糾紛，潘男涉嫌找賴男攜帶3把瓦斯槍夥同李男及黎男到場助陣嗆聲要單挑，轄區...

貴婦奈奈男友父母詐欺被通緝 2人明抵桃機分送北檢、士檢歸案

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與男友黃博健，涉以醫美診所非法吸金10億元，2人與男友雙親黃立雄、黃林麗真逃亡加拿大，外傳在海外遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。