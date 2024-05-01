獨／越南人夥同台灣人6人持槍闖民宅搶越南移工 案發10小時後全遭逮

6名歹徒今天凌晨持槍到台中市清水區租屋處，搶走一名越南籍移工現金18萬元和金項鍊，被害人和其中一名歹徒扭打，歹徒頭部受傷，警方當場逮捕一嫌；案發10小時後全部嫌犯被逮捕歸案，警方查扣作案用手槍，嫌犯包括台灣人和越南移工，正釐清案情中，不排除內神通外鬼。

台中市清水警分局今天凌晨2點30分接獲報案，清水區高美路某民宅遭多名歹徒持槍闖入並搶走現金18萬及金手鍊等財物，得手駕車倉徨逃逸。

警方調查該處是外籍移工租屋處，當時數名越南移工喝酒時，遭6名歹徒持槍闖入要求交出財物，持槍歹徒對天花板開一槍，喝令屋內被害人都不准動，共搶到現金新台幣18萬元和一條金項鍊，歹徒得手後，開白色轎車往市區方向逃逸；6名嫌犯包括2名台灣人和4名越南移工。

其中一名嫌犯越南籍阮姓男子來不及逃，遭被害人和朋友壓制過程中，阮男頭部受傷，送醫無生命危險，現場發現一枚彈殼，無人員傷亡。

清水分局偵查隊、三田派出所及台中市刑大偵一隊組成專案小組，並報請台中地檢署檢察官洪佳業指揮偵辦，除當場查獲一名嫌犯外，再根據現場鑑識所得犯罪跡證及擴大調閱監器，經抽絲剝繭，迅速鎖定主嫌及共犯身分及行蹤。

專案小組今天中午12點到新竹縣湖口地區跟監埋伏，在一處出租公寓套房內當場查獲越南籍何姓主嫌及6名共犯，全案共查獲8名嫌犯，起獲改造手槍一把、子彈一發及安非他命等贓證物，另查扣部分贓款。