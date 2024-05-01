撞死巡路員、警員！簡嫌死亡不起訴 簡母再次說對不起

新北市簡姓男子開車先後撞死劉姓巡路員、蘇姓警員，檢察官調查後，認定簡男急性精神病發作肇禍，因簡也死亡，今天處分不起訴。簡男住處的新北市貢寮區真理里里長趙瑞昌轉述簡母的話說，她並不知兒子究竟怎麼了，但接受檢方的調查結果，並再次向2名被害人的家人致歉。

檢方調查，簡男2月29日晚間9點40分在澳底漁港附近，偷取小貨車後開往基隆途中，先在萬瑞快速道路追撞執行巡路勤務的劉男致死，接著衝進基隆警三分局八堵分駐所，站在值班台後方的蘇姓警員首當其衝，傷重不治。簡男肇禍後棄車逃逸，在暖暖交流道附近鐵軌被列車撞擊當場死亡。

檢察官追查簡男犯案動機，發現今年2月間，醫師診斷他的精神病病徵，包括情緒激動時有奔跑及殺人意念，情緒易怒且有被害妄想。當月因出現幻覺再度就醫時，尿液檢出毒品甲基安非他命反應。

簡男在2月29日下午4點20分，曾到基警一分局南榮路派出所，向員警表示有魂魄要追殺他，停留約10分鐘後離去。過程中簡未對警方處理表達不滿，當晚發生開車衝撞分駐所案件。檢察官依據相關事證，認為與急性精神病發作時「被害妄想」典型特徵吻合。

檢方調查確認簡男與2名被害人的生活無交集，肇因是簡男急性精神病發作，才對素不相識的被害人發動致命攻擊，造成劉、蘇死亡憾事。簡男已經死亡，依刑事訴訟法給予不起訴處分。