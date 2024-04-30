影／他遭判3年半...逃亡期間當車手爽領60萬 因「跟友約早餐」被逮
陳姓男子遭判刑3年6月，逃亡期間充當詐騙車手賺生活費，日前在萬華區銀行提領現金，看到門外有巡邏員警心虛快步離去，員警見狀上前盤查，他謊報身分遭戳破，警方在他隨身包包查獲贓款60多萬元、6張提款卡，警詢後依詐欺罪送辦，通緝部分一併解送歸案。
萬華分局龍山派出所員警23日早上10點多，在桂林路執行金融機構巡邏勤務，看到陳男（46歲）在提款機前領錢，雙方對到眼，警見他領完錢快速離去，不走斑馬線，直接穿越馬路到對向早餐店，認為形跡可疑趨前盤查。
員警進入早餐店，看到陳男跟友人坐在椅子上，警問他身分，他自知通緝在身，故作鎮定報出胞弟的身分證字號，員警看照片不太像，問「你的名字？」，沒想到陳突然說不出話，思考許久，員警認定怪異再追問，終於得知他身分。
警一查大驚，陳男是遭判刑3年6月的詐欺、毒品的執字通緝犯，當場依法逮捕，同時在他隨身帆布袋包包內，發現現金60多萬元、6張提款卡，警質問「你是不是車手」，他見逃不過，配合坦承犯行。
陳男說他通緝在身，因為找不到工作，才繼續做車手賺生活費，得手幾次後大概賺5萬元，本來是跟朋友約早餐店吃早餐，趁空檔去對面銀行領錢，哪知道就落網「很衰」，警詢後被依詐欺罪送辦，通緝部分則解送歸案。
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