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林森北「美魔女闆娘」找逃逸移工賣毒 半年賺百萬…2人下場曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

越南籍金姓女子結婚來台，在北市中山區林森北路開設卡拉OK店，卻暗中販賣毒品供越籍同鄉施用，北市警方獲報，暗中蒐證一個月，日前持搜票收網逮人，在場查獲金女以及一名協助賣毒的越籍逃逸移工，查扣142包毒咖啡包和愷他命、現金10多萬元，警詢後依毒品罪送辦。檢方訊後聲押獲准。

北市刑大偵七隊2月獲報，中山區七條通一間專做越籍顧客生意的卡拉OK店涉有不法，不只進出人員複雜有逃逸移工，店家還涉嫌販毒，經案中蒐證，發現店內確實有販賣含有第三級毒品卡西酮成分的毒品咖啡包及愷他命，店老闆不只提供飲酒歡唱，還有毒品吸食服務。

警方一個月蒐證，見時機成熟，3月26日持搜索票登門查緝，逮獲涉嫌賣毒的卡拉OK店老闆越籍金女（40歲），以及協助賣毒的店員越籍男性逃逸移工（30歲），在店內櫃檯查扣黑色包裝毒咖啡包110包、愷他命32包，經檢驗均含有第三級毒品「卡西酮」成分，警詢後依毒品罪移送法辦。2人警詢時態度不配合，不交待上游，檢方複訊後聲押，法官裁准。

據了解，金女十多年前結婚來台，取得身分證後離婚，由於她有我國身分證，自己開卡拉OK店；儘管金女已40歲，但她保養得宜、外型亮麗，有「美魔女闆娘」之稱，吸引不少年輕男性移工慕名前來，生意越做越大，不僅自己吸毒，還直接跟上游進貨在店內賣毒，賺取暴利，半年內粗估不法獲利上百萬元。

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40歲越籍金姓女子在北市中山區經營卡拉OK店，因保養得宜有「美魔女闆娘」之稱，吸引不少年輕男性移工慕名前來，她同時在店內賣毒賺取暴利。記者翁至成／翻攝
40歲越籍金姓女子在北市中山區經營卡拉OK店，因保養得宜有「美魔女闆娘」之稱，吸引不少年輕男性移工慕名前來，她同時在店內賣毒賺取暴利。記者翁至成／翻攝
40歲越籍金姓女子在北市中山區經營卡拉OK店，因保養得宜有「美魔女闆娘」之稱，吸引不少年輕男性移工慕名前來，她同時在店內賣毒賺取暴利。記者翁至成／翻攝
40歲越籍金姓女子在北市中山區經營卡拉OK店，因保養得宜有「美魔女闆娘」之稱，吸引不少年輕男性移工慕名前來，她同時在店內賣毒賺取暴利。記者翁至成／翻攝
北市刑大偵七隊在店內櫃檯查扣黑色包裝毒咖啡包110包、愷他命32包，經檢驗均含有第三級毒品「卡西酮」成分，警詢後依毒品罪移送法辦。記者翁至成／翻攝
北市刑大偵七隊在店內櫃檯查扣黑色包裝毒咖啡包110包、愷他命32包，經檢驗均含有第三級毒品「卡西酮」成分，警詢後依毒品罪移送法辦。記者翁至成／翻攝

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