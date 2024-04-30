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高雄男鞭炮炸完分局又丟南打 精神狀況不穩被強制就醫

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄23歲高姓男子自稱與某知名拉麵店家有債務糾紛，昨天凌晨騎機車前往店門口放鞭炮，返途經高雄鼓山分局附近，將剩餘鞭炮點燃丟向分局大門，鼓山警分局案發後1小時通知高男到案，沒料高做完筆錄後，昨晚10時又前往刑事局南打放炮，警方獲報後逮人，因高語無倫次，警方將他強制就醫

據了解，高男自稱有債務糾紛，買了4個鞭炮，前天晚間先前往鼓山某拉麵店放炮，因手上還剩下一個，昨凌晨0時30分許，返途經鼓山分局大門前，再將手邊剩餘鞭炮點燃後朝分局大門前丟。

員警聽到鞭炮聲衝出門外，高男已逃逸無蹤，警方組成專案小組，沿線調閱監視器，1小時內鎖定高男涉案，立即通知他到案說明。

高男到案稱當時精神狀況不佳，並坦承因心情不好，購買鞭炮後於鼓山、五福路口燃放，全案依違反社會秩序維護法究辦，此外，他逆向行駛交通違規部分，依法舉發。

不過，高做完筆錄離開鼓山分局後，又前往刑事局南部打擊犯罪中心隊部，在門外點燃鞭炮丟向南打，轄區鹽埕警分局獲報後，迅速查緝高男到案。

警方表示，高男到案後，因語意不清，語無倫次，疑似精神狀況不穩，已依規定先將他強制就醫，後續會再對他製作筆錄。

高姓男子疑與拉麵店糾紛丟鞭炮嚇人剩下1個，又朝分局、南打放炮，今被強制就醫。記者張議晨／翻攝
高姓男子疑與拉麵店糾紛丟鞭炮嚇人剩下1個，又朝分局、南打放炮，今被強制就醫。記者張議晨／翻攝
高姓男子疑與拉麵店糾紛丟鞭炮嚇人剩下1個，又朝分局、南打放炮，今被強制就醫。記者張議晨／翻攝
高姓男子疑與拉麵店糾紛丟鞭炮嚇人剩下1個，又朝分局、南打放炮，今被強制就醫。記者張議晨／翻攝

債務 強制就醫 拉麵

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