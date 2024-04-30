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知法犯法！嘉義37歲警躲摩鐵施用安非他命 火速兩大過免職

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣警察局布袋分局37歲陳姓警員輪休後起班經常遲到、精神萎靡，與同事相處不睦，被檢舉浮報加班費，分局督察組主動調查，發現他還疑似吸毒，日前報請檢察官指揮搜索，查扣安非他命及針筒，兩大過予以免職，並依違反毒品危害防制條例移送法辦。

據了解，陳姓警員勤務不正常、經查遲到，在台北市就列為輔導，今年1月調至布袋分局，勤務仍不正常，被檢舉浮報加班費，由分局督察組主動調查，發現他還疑似施用毒品，日前報請檢察官指揮搜索，在台南市新營區一間汽車旅館發現他正準備吸毒。

陳姓警員任警職約15年，長年與同事相處不睦。警方逕行搜索發現他疑似施用安非他命，陳姓警員當場坦承有施用毒品，配合採集尿液送驗，尿檢結果目前尚未出爐；警方當場查扣7.99公克安非他命及2支針筒，依涉犯毒品危害防制條例移送嘉義地檢察署偵辦。

布袋分局指出，本案係警方自檢案件，陳員知法犯法，依警察人員人事條例第31條、公務人員考績法第12條第3項規定，警察局立即召開考績委員會，2大過免職，斷然汰除，違紀案件絕不護短，全力依法偵辦，維護警察優良風紀。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

嘉義縣警察局布袋分局37歲員警疑似施用安非他命，二大過予以免職。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局布袋分局37歲員警疑似施用安非他命，二大過予以免職。記者黃于凡／攝影

加班費 毒品 警察

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