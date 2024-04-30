銅鑼民宅遭蒙面人持槍闖入搶百萬及金飾 苗警3天內逮4人檢聲押

苗栗縣銅鑼鄉一戶民宅4月26日遭4名蒙面人涉嫌持空氣槍闖入，搶走100萬元及金飾等物品駕車逃逸，警方專案小組循線28日、29日全部逮捕，4人否認強盜，檢察官聲請法官羈押中。

苗栗警察分局4月26日接獲報案，銅鑼鄉一戶民宅遭4名蒙面人闖入行搶，警方調查，案發時有屋主鄭姓男子（46歲）、友人張姓男子（50歲），疑因債務糾紛，與羅姓男子（52歲）談判，羅見談判破裂後，夥同在外埋伏的黃姓男子（39歲）、周姓男子（48歲）、楊姓男子（46歲）及蔡姓男子（41歲），持空氣槍進入民宅，將張上銬打傷後駕車逃逸。

警方組成專案小組，報請苗栗地檢署檢察官蔡明峰指揮偵辦，查出行搶4人使用他車號牌，並逃逸到台中地區，警方通報台中市清水分局協助，掌握4人的行蹤，4月28、29日分別在彰化市及台中市梧棲區，將4人全數拘捕到案，取出作案用空氣手槍及頭套等證物。

被害人指稱被搶100萬元及1兩多金飾，不過，4人表示只是給教訓，並沒有強盜，警方訊後依加重強盜罪、妨害自由等罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦，檢察官聲請法官羈押。