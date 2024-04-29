影／嘉義2男為搶女人揪眾「嗆輸贏」 助陣友人開槍...逃躲3月落網

嘉義縣布袋鎮後壁寮振寮宮今年1月間發生槍擊案，鄭姓男子身中2槍送醫急救，所幸沒有生命危險。警方循線帶回雙方涉案人等，並起出長短槍各一把和子彈各1發。經查雙方因感情糾紛，互嗆輸贏引起，警方追查涉嫌開槍的是在逃曾姓男子，日前掌握行蹤破門逮人，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後聲押獲准。

警方調查，27歲江男、30歲鄭男先後與同1名女子交往，因而發生感情糾紛，今年1月間雙方「嗆輸贏」後相約至該宮廟外進行談判，過程中發生口角，江男一方有人拿出預藏槍械對空鳴槍後朝鄭男開槍，鄭男右大腿及右下腹各中1槍，經同行友人駕車送往醫院救治，緊急開刀取出子彈。

警方據報封鎖現場並通報警察局鑑識科到場採證及成立專案小組，陸續逮捕、傳喚10餘涉案人員到案，並起出長短槍各一把和子彈各1發。但警方發現槍械的所有人及開槍者是20多歲在逃曾男。