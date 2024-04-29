影／嘉義2男為搶女人揪眾「嗆輸贏」 助陣友人開槍...逃躲3月落網
嘉義縣布袋鎮後壁寮振寮宮今年1月間發生槍擊案，鄭姓男子身中2槍送醫急救，所幸沒有生命危險。警方循線帶回雙方涉案人等，並起出長短槍各一把和子彈各1發。經查雙方因感情糾紛，互嗆輸贏引起，警方追查涉嫌開槍的是在逃曾姓男子，日前掌握行蹤破門逮人，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後聲押獲准。
警方調查，27歲江男、30歲鄭男先後與同1名女子交往，因而發生感情糾紛，今年1月間雙方「嗆輸贏」後相約至該宮廟外進行談判，過程中發生口角，江男一方有人拿出預藏槍械對空鳴槍後朝鄭男開槍，鄭男右大腿及右下腹各中1槍，經同行友人駕車送往醫院救治，緊急開刀取出子彈。
警方據報封鎖現場並通報警察局鑑識科到場採證及成立專案小組，陸續逮捕、傳喚10餘涉案人員到案，並起出長短槍各一把和子彈各1發。但警方發現槍械的所有人及開槍者是20多歲在逃曾男。
曾男為規避警方查緝，晝伏夜出居無定所，經嘉義地檢署發布通緝在案，專案小組追緝多日發現曾嫌逃匿期間，雖不斷變換交通工具及藏匿地點，仍在布袋鎮附近出沒，本月27日調派優勢警力拂曉出擊，破門查獲曾嫌歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言