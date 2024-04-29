友人感情談判嘉義男助陣開槍傷人 逃亡3月落網收押
嘉義布袋鎮1月間發生槍擊案，曾姓男子為友人感情談判助陣，竟對鄭姓男子開槍，造成鄭男腳、腹中彈送醫，急救後無生命危險；曾男逃亡3個月後日前被逮，嘉檢聲押獲准。
檢警表示，布袋鎮後壁寮1處宮廟前廣場1月28日清晨發生槍擊案，雙方人馬疑因感情糾紛，相約宮廟前談判，雙方起激烈爭執，其中1男突持槍朝對方開槍，鄭男首當其衝中彈倒地，其他人一哄而散，鄭男腳及腹部遭槍擊送醫，開刀後，暫無生命危險。
嘉義縣警察局布袋分局據報趕到現場，先由救護車將鄭男送醫，並帶回相關民眾訊問，後續也帶回自稱開槍男子，並查扣具有殺傷力改造長、短槍各1把，以及數發子彈。
警方查出，自稱開槍男子只是出面頂替，真正開槍是到場助陣曾男，之後曾男四處躲藏，日前返回布袋鎮躲在振寮里一處空屋，警方據報，於27日清晨荷槍實彈破門進入屋內，逮捕剛入睡不久的曾男。
曾男不願交代躲藏3個月的行蹤，且否認殺人未遂犯行，警訊後，依殺人未遂罪嫌移送法辦，並繼續追查改造長、短槍枝來源。嘉義地檢署27日晚間向嘉義地方法院聲請羈押。
嘉義地院今天表示，曾男否認犯行，但依曾男陳述及卷證資料，曾男在開槍前應知槍內有子彈，且是近距離射擊被害人，並有意射擊被害人身體，而被害人中槍身體部位內部有多種重要器官，若失血過多將會導致死亡；曾男犯後四處逃匿，有逃亡之虞，因此，若沒有羈押，難以進行追訴、審判程序，裁定羈押。
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