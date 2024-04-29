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影／賓士「89神車」停在洗車場不洗 蘆洲警好奇查到2個通緝犯

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有2名詐欺通緝犯，昨天深夜把車停在蘆洲區偏僻堤防邊自助洗車場，恰巧警方擴大臨檢選在門口設置路檢點，員警眼尖發現1輛賓士車怎麼只是靜靜停著，都沒人在洗車，盤查逮到通緝犯，還在車內搜出毒品、開山刀、鋁棒。

蘆洲區環堤大道是沿淡水河堤防的外環道路，深夜人車稀少較為偏僻，常有車輛超速發生事故。蘆洲警分局昨晚擴大臨檢，恰巧選在環堤大道1家燈火通明的自助洗車場門口對面車道設置路檢點。

深夜11時許，路上空空蕩蕩沒車受檢，員警意外瞥見洗車場內停了1輛「89神車」賓士C-Class，久久都沒人在洗車，覺得很可疑，好奇走近盤查。

當時車上坐了2個人，32歲黃姓男子被查出是桃園地檢署發布的詐欺通緝犯，24歲黃姓男子則是新北地檢署發布的詐欺通緝犯，立刻上銬逮捕。

警方隨即檢視車輛，搜出1包安非他命0.8公克、吸食器、2把開山刀、1支鋁棒，當場查扣帶回集賢派出所偵辦。2人都住在三重區，32歲黃男供稱車和毒品、刀械都是他的，當時坐在車內聊天，聊太久發現電瓶沒電，所以留在現場充電。

警詢後將2人依違反毒品危害防制條例和社維法、通緝案件，分別解送新北及桃園地檢署。

新北市有2名男子，昨天深夜把車停在蘆洲堤防邊自助洗車場，恰巧警方在門口設置路檢點，員警眼尖發現1輛賓士沒人洗車，盤查發現２人都是詐欺通緝犯，還在車內搜出毒品、開山刀、鋁棒。記者林昭彰／翻攝
新北市有2名男子，昨天深夜把車停在蘆洲堤防邊自助洗車場，恰巧警方在門口設置路檢點，員警眼尖發現1輛賓士沒人洗車，盤查發現２人都是詐欺通緝犯，還在車內搜出毒品、開山刀、鋁棒。記者林昭彰／翻攝

毒品 通緝

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