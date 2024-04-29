影／賓士「89神車」停在洗車場不洗 蘆洲警好奇查到2個通緝犯
新北市有2名詐欺通緝犯，昨天深夜把車停在蘆洲區偏僻堤防邊自助洗車場，恰巧警方擴大臨檢選在門口設置路檢點，員警眼尖發現1輛賓士車怎麼只是靜靜停著，都沒人在洗車，盤查逮到通緝犯，還在車內搜出毒品、開山刀、鋁棒。
蘆洲區環堤大道是沿淡水河堤防的外環道路，深夜人車稀少較為偏僻，常有車輛超速發生事故。蘆洲警分局昨晚擴大臨檢，恰巧選在環堤大道1家燈火通明的自助洗車場門口對面車道設置路檢點。
深夜11時許，路上空空蕩蕩沒車受檢，員警意外瞥見洗車場內停了1輛「89神車」賓士C-Class，久久都沒人在洗車，覺得很可疑，好奇走近盤查。
當時車上坐了2個人，32歲黃姓男子被查出是桃園地檢署發布的詐欺通緝犯，24歲黃姓男子則是新北地檢署發布的詐欺通緝犯，立刻上銬逮捕。
警方隨即檢視車輛，搜出1包安非他命0.8公克、吸食器、2把開山刀、1支鋁棒，當場查扣帶回集賢派出所偵辦。2人都住在三重區，32歲黃男供稱車和毒品、刀械都是他的，當時坐在車內聊天，聊太久發現電瓶沒電，所以留在現場充電。
警詢後將2人依違反毒品危害防制條例和社維法、通緝案件，分別解送新北及桃園地檢署。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言