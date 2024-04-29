快訊

末日爆炸危機？以色列與伊朗「核武對峙」預測

MiLB／張育成雙安手感升溫 鄧愷威2.2局核爆6分挨滿貫

學費補助拉近公私立大學差距 學者看好前段私大超車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假買股、幣商是詐！台中警專案12天 抓193人扣3000萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局執行為期12天的專案，出動特警攻堅，帶回涉案193人，查扣名車、名表等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局執行為期12天的專案，出動特警攻堅，帶回涉案193人，查扣名車、名表等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市警局從本月8日至19日展開為期12天的「全國同步打擊詐欺專案行動」，破獲40件該類案件，帶回193名涉案人，查扣不法所得3031萬元，其中陳姓男子為首的詐騙集團，以假投資詐騙方式，假冒投顧專員收錢，配合水房洗錢數百萬，另外余姓男子為首的集團，則以假幣商買賣交易，利用虛擬貨幣層轉，購入高價的保時捷、Alphard等名車，都在此次行動被檢警查扣。

台中市警局配合內政部警政署，在今年4月8日至19日規畫執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，期間共計查獲詐欺集團40件193人，查扣不法所得3031萬餘元，分析該類案件，以「假買股真詐騙」、「假幣商買賣」為最大宗。

此次專案期間，台中市刑大偵四隊查獲以陳姓男子（41歲）為首的假投資詐欺集團，陳等人利用假投顧老師誘加LINE，「教你買股票」、「穩賺不賠」等術語，讓被害人上鉤，持續匯款或面交款項。

陳等人除假冒投顧專員收款贓款，更配合水房協助層轉，洗錢金額達數百萬元，全案在專案期間，兵分多路在台中、高雄等地搜索，查扣現金數十萬元等贓證物，拘提陳等7人到案，依組織、詐欺、洗錢等罪，移送檢方偵辦，檢方認陳涉嫌重大，有串滅證之虞，向法院聲押獲准

另外，台中市刑大偵七隊破獲以余姓男子（31歲）為首的詐欺集團，余等人將詐欺所得轉換成虛擬貨幣，藉由電子錢包不易追查來源及去向，且不用承擔車手遭鎖定查獲之風險，製造金流斷點，最後再將虛擬貨幣轉換為車輛、名牌包等其他有價商品。

案經台中地方檢察署指揮偵辦，緝獲余男等8人到案，查扣保時捷、Alphard等名車、精品皮件、名表、手機、電腦及現金20餘萬元，全案依組織、詐欺、洗錢等罪，移送台中地方檢察署偵辦，檢方命余以20萬元交保候傳。

台中市警局執行為期12天的專案，帶回涉案193人，查扣名車、名表等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局執行為期12天的專案，帶回涉案193人，查扣名車、名表等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局執行為期12天的專案，帶回涉案193人，查扣名車、名表等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局執行為期12天的專案，帶回涉案193人，查扣名車、名表等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局執行為期12天的專案，帶回涉案193人，查扣名車、名表等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局執行為期12天的專案，帶回涉案193人，查扣名車、名表等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局執行為期12天的專案，出動特警攻堅，帶回涉案193人，查扣名車、名表等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局執行為期12天的專案，出動特警攻堅，帶回涉案193人，查扣名車、名表等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市 虛擬貨幣 詐欺

延伸閱讀

基隆執行寧靜街坊專案見成效 首次連續3天接未獲檢舉案

租金漲壓垮駱駝最後一根稻草 南強工商113學年停招1年

花蓮大地震捐款邁入最後1星期 已獲逾14億善款

ACE主嫌是虔誠信徒…蓮池精舍成詐團洗錢據點 主持人母女也被押

相關新聞

寶林茶室食物中毒再添一死 王必勝：仍有2人住院治療

寶林茶室遠百信義A13店爆發食品中毒案今（29日）凌晨再添1人死亡。衛福部次長王必勝證實，個案在加護病房治療1個多月後，...

影／竹聯幫和堂拿刀台中討債 警逮齊光副會長10人送辦

竹聯幫和堂齊光會顏姓副會長等人，在去年3月間前往台中市北區崇德路討債，顏等人包圍被害人，持開山刀、球棒恐嚇「砍死你們」，...

假買股、幣商是詐！台中警專案12天 抓193人扣3000萬

台中市警局從本月8日至19日展開為期12天的「全國同步打擊詐欺專案行動」，破獲40件該類案件，帶回193名涉案人，查扣不...

影／賓士「89神車」停在洗車場不洗 蘆洲警好奇查到2個通緝犯

新北市有2名詐欺通緝犯，昨天深夜把車停在蘆洲區偏僻堤防邊自助洗車場，恰巧警方擴大臨檢選在門口設置路檢點，員警眼尖發現1輛...

台東延平鄉民住家中槍「臟器外露」 現場有一支管制獵槍

台東縣延平鄉53歲邱姓男子今天中午向家人宣稱要去上廁所，不久後卻被發現人坐在塑膠椅上，腹部疑似受槍傷導致臟器外露，地面遺...

高雄怪客賣場開千元洋酒不喝也不拿 警上門揭隱藏身分

高雄市鳳山區一家大賣場出現開瓶怪客，業者23日晚上8時盤點，發現店內一瓶蘇格蘭登12年份洋酒防盜裝置遭拆下，無法販售，調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。