假買股、幣商是詐！台中警專案12天 抓193人扣3000萬

台中市警局執行為期12天的專案，出動特警攻堅，帶回涉案193人，查扣名車、名表等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市警局從本月8日至19日展開為期12天的「全國同步打擊詐欺專案行動」，破獲40件該類案件，帶回193名涉案人，查扣不法所得3031萬元，其中陳姓男子為首的詐騙集團，以假投資詐騙方式，假冒投顧專員收錢，配合水房洗錢數百萬，另外余姓男子為首的集團，則以假幣商買賣交易，利用虛擬貨幣層轉，購入高價的保時捷、Alphard等名車，都在此次行動被檢警查扣。

台中市警局配合內政部警政署，在今年4月8日至19日規畫執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，期間共計查獲詐欺集團40件193人，查扣不法所得3031萬餘元，分析該類案件，以「假買股真詐騙」、「假幣商買賣」為最大宗。

此次專案期間，台中市刑大偵四隊查獲以陳姓男子（41歲）為首的假投資詐欺集團，陳等人利用假投顧老師誘加LINE，「教你買股票」、「穩賺不賠」等術語，讓被害人上鉤，持續匯款或面交款項。

陳等人除假冒投顧專員收款贓款，更配合水房協助層轉，洗錢金額達數百萬元，全案在專案期間，兵分多路在台中、高雄等地搜索，查扣現金數十萬元等贓證物，拘提陳等7人到案，依組織、詐欺、洗錢等罪，移送檢方偵辦，檢方認陳涉嫌重大，有串滅證之虞，向法院聲押獲准

另外，台中市刑大偵七隊破獲以余姓男子（31歲）為首的詐欺集團，余等人將詐欺所得轉換成虛擬貨幣，藉由電子錢包不易追查來源及去向，且不用承擔車手遭鎖定查獲之風險，製造金流斷點，最後再將虛擬貨幣轉換為車輛、名牌包等其他有價商品。