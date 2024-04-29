快訊

末日爆炸危機？以色列與伊朗「核武對峙」預測

MiLB／張育成雙安手感升溫 鄧愷威2.2局核爆6分挨滿貫

學費補助拉近公私立大學差距 學者看好前段私大超車

影／竹聯幫和堂拿刀台中討債 警逮齊光副會長10人送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

竹聯幫和堂齊光會顏姓副會長等人，在去年3月間前往台中市北區崇德路討債，顏等人包圍被害人，持開山刀、球棒恐嚇「砍死你們」，刑事局中打獲報後，報請新北地檢署指揮，去年底前往顏所在的洗車場、住處攻堅，帶回顏等涉案10人，警詢後依恐嚇取財等罪，移送檢方偵辦，檢方訊後命顏以15萬元交保。

刑事局中打一隊在去年間接獲情資，有竹聯幫和堂齊光會分子，為替債權人討千萬元的債務，在去年3月間糾眾10多人，前往台中市北區崇德路、漢口路附近，包圍被害人，還出言恐嚇「砍死你們」，中打一隊報請新北地檢署射股檢察官指揮後，與新北市刑大、台中市第二警分局、嘉義市刑大科偵隊、第一警分局等單位，合組專案小組。

專案小組調查，涉案的顏姓男子（43歲）等10名涉案人都有竹聯幫背景，其中顏是竹聯幫和堂齊光會副會長，平時以暴力討債為生，以台北市中山區一間洗車區為據點，藏放刀械等器具，除涉嫌去年3月北區崇德路的恐嚇取財案件之外，另外涉嫌在2022年9月間，持折疊刀恐嚇另案被害人，得款75萬元。

全案蒐證完備，在去年12月14日搜索，掃蕩顏等人位於台北市中山區等地的據點，一舉查獲顏男等10人到案，查扣現金20萬元、筆電、長短刀、球棒、雞爪釘、手銬、鞭炮等贓證物。

經查，顏男等人以公司化經營暴力討債集團，還會糾集成員一起訓練、健身，鍛鍊體能，全案警詢後依恐嚇取財、眾鬥毆、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦，檢方訊問後命顏以15萬元交保，其餘涉案人分別命以數萬元交保、限制住居。

竹聯幫和堂齊光會成員十餘人涉嫌在去年、前年間暴力討債，檢警去年底搜索、攻堅，帶回顏男等涉案人。記者陳宏睿／翻攝
竹聯幫和堂齊光會成員十餘人涉嫌在去年、前年間暴力討債，檢警去年底搜索、攻堅，帶回顏男等涉案人。記者陳宏睿／翻攝
竹聯幫和堂齊光會成員在去年初前往台中市北區討債，成員持球棒、開山刀威脅被害人。圖／讀者提供
竹聯幫和堂齊光會成員在去年初前往台中市北區討債，成員持球棒、開山刀威脅被害人。圖／讀者提供
竹聯幫和堂齊光會成員十餘人涉嫌在去年、前年間暴力討債，檢警去年底搜索，帶回顏男等涉案人，查扣開山刀、手銬等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
竹聯幫和堂齊光會成員十餘人涉嫌在去年、前年間暴力討債，檢警去年底搜索，帶回顏男等涉案人，查扣開山刀、手銬等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
竹聯幫和堂齊光會成員十餘人涉嫌在去年、前年間暴力討債，檢警去年底搜索，帶回顏男等涉案人。記者陳宏睿／翻攝
竹聯幫和堂齊光會成員十餘人涉嫌在去年、前年間暴力討債，檢警去年底搜索，帶回顏男等涉案人。記者陳宏睿／翻攝

恐嚇 竹聯幫

延伸閱讀

快遞員援交沒見到正妹被騙3萬 詐團最常用這3種點數卡

雨水挹注石門水庫進補 中庄調整池及鳶山堰滿庫

影／台南市北區餐館失火 煎台燃燒連排油煙管也著火

不滿被監委兒大呼小叫 竹聯幫分子痛揍害人左眼失明判刑3年6月

相關新聞

寶林茶室食物中毒再添一死 王必勝：仍有2人住院治療

寶林茶室遠百信義A13店爆發食品中毒案今（29日）凌晨再添1人死亡。衛福部次長王必勝證實，個案在加護病房治療1個多月後，...

影／竹聯幫和堂拿刀台中討債 警逮齊光副會長10人送辦

竹聯幫和堂齊光會顏姓副會長等人，在去年3月間前往台中市北區崇德路討債，顏等人包圍被害人，持開山刀、球棒恐嚇「砍死你們」，...

假買股、幣商是詐！台中警專案12天 抓193人扣3000萬

台中市警局從本月8日至19日展開為期12天的「全國同步打擊詐欺專案行動」，破獲40件該類案件，帶回193名涉案人，查扣不...

影／賓士「89神車」停在洗車場不洗 蘆洲警好奇查到2個通緝犯

新北市有2名詐欺通緝犯，昨天深夜把車停在蘆洲區偏僻堤防邊自助洗車場，恰巧警方擴大臨檢選在門口設置路檢點，員警眼尖發現1輛...

台東延平鄉民住家中槍「臟器外露」 現場有一支管制獵槍

台東縣延平鄉53歲邱姓男子今天中午向家人宣稱要去上廁所，不久後卻被發現人坐在塑膠椅上，腹部疑似受槍傷導致臟器外露，地面遺...

高雄怪客賣場開千元洋酒不喝也不拿 警上門揭隱藏身分

高雄市鳳山區一家大賣場出現開瓶怪客，業者23日晚上8時盤點，發現店內一瓶蘇格蘭登12年份洋酒防盜裝置遭拆下，無法販售，調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。