影／竹聯幫和堂拿刀台中討債 警逮齊光副會長10人送辦
竹聯幫和堂齊光會顏姓副會長等人，在去年3月間前往台中市北區崇德路討債，顏等人包圍被害人，持開山刀、球棒恐嚇「砍死你們」，刑事局中打獲報後，報請新北地檢署指揮，去年底前往顏所在的洗車場、住處攻堅，帶回顏等涉案10人，警詢後依恐嚇取財等罪，移送檢方偵辦，檢方訊後命顏以15萬元交保。
刑事局中打一隊在去年間接獲情資，有竹聯幫和堂齊光會分子，為替債權人討千萬元的債務，在去年3月間糾眾10多人，前往台中市北區崇德路、漢口路附近，包圍被害人，還出言恐嚇「砍死你們」，中打一隊報請新北地檢署射股檢察官指揮後，與新北市刑大、台中市第二警分局、嘉義市刑大科偵隊、第一警分局等單位，合組專案小組。
專案小組調查，涉案的顏姓男子（43歲）等10名涉案人都有竹聯幫背景，其中顏是竹聯幫和堂齊光會副會長，平時以暴力討債為生，以台北市中山區一間洗車區為據點，藏放刀械等器具，除涉嫌去年3月北區崇德路的恐嚇取財案件之外，另外涉嫌在2022年9月間，持折疊刀恐嚇另案被害人，得款75萬元。
全案蒐證完備，在去年12月14日搜索，掃蕩顏等人位於台北市中山區等地的據點，一舉查獲顏男等10人到案，查扣現金20萬元、筆電、長短刀、球棒、雞爪釘、手銬、鞭炮等贓證物。
經查，顏男等人以公司化經營暴力討債集團，還會糾集成員一起訓練、健身，鍛鍊體能，全案警詢後依恐嚇取財、眾鬥毆、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦，檢方訊問後命顏以15萬元交保，其餘涉案人分別命以數萬元交保、限制住居。
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