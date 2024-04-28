失業二手車商當車手被熱心男目擊點鈔 警抓詐團查獲82餘萬元

假投資詐騙集團日前派車手面交收款，轉往台北市中山區一處公園向上交款，準備埋包設斷點。熱心的江姓男子發現，23歲高姓男子在公園鬼鬼祟祟、跑到廁所點錢等，懷疑是詐欺共犯立刻報警。中山警分局到場，高男說不出82萬7千餘元來源，稱自己在玩比特幣等，遭依詐欺現行犯上銬逮捕，依洗錢、詐欺罪嫌送辦，警方將向上溯源追幕後詐團。

警方指出，34歲江姓男子4月16日下午5時許在公園裡休憩，眼尖發現高男行為詭異，四處張望鬼鬼祟祟，還到公廁裡拿出黃色紙袋，當場清點大量鈔票數量，懷疑可能是詐騙集團立刻報警。

中山一派出所員警到場盤問高男時，高男自稱是二手車商但失業後，有玩比特幣等等，神情緊張不斷冒冷汗，始終交代不清楚現金來源，還拿出手機慌張的刪除飛機群組的對話訊息。

員警立即斥責「還在刪！抓起來！」懷疑高男涉嫌擔任詐團第二層收水車手，剛向第一層車手收款後，清點贓款，企圖在無監視器的公園埋包，設下斷點讓警方難以追緝。警方從高男後背包查扣新台幣82萬7千餘元、智慧型手機1具、空白收據1張，依詐欺現行犯上銬帶回派所偵辦，全案依洗錢防制法及詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。