快訊

陸客放行露曙光 觀光業者籲政府「接球」：快解除禁團令

生酮飲食治失智？研究曝可改善精神疾病 但非一體適用

日圓貶值牽動匯率戰 謝金河：密切關注股市恐受波及

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失業二手車商當車手被熱心男目擊點鈔 警抓詐團查獲82餘萬元

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

假投資詐騙集團日前派車手面交收款，轉往台北市中山區一處公園向上交款，準備埋包設斷點。熱心的江姓男子發現，23歲高姓男子在公園鬼鬼祟祟、跑到廁所點錢等，懷疑是詐欺共犯立刻報警。中山警分局到場，高男說不出82萬7千餘元來源，稱自己在玩比特幣等，遭依詐欺現行犯上銬逮捕，依洗錢、詐欺罪嫌送辦，警方將向上溯源追幕後詐團。

警方指出，34歲江姓男子4月16日下午5時許在公園裡休憩，眼尖發現高男行為詭異，四處張望鬼鬼祟祟，還到公廁裡拿出黃色紙袋，當場清點大量鈔票數量，懷疑可能是詐騙集團立刻報警。

中山一派出所員警到場盤問高男時，高男自稱是二手車商但失業後，有玩比特幣等等，神情緊張不斷冒冷汗，始終交代不清楚現金來源，還拿出手機慌張的刪除飛機群組的對話訊息。

員警立即斥責「還在刪！抓起來！」懷疑高男涉嫌擔任詐團第二層收水車手，剛向第一層車手收款後，清點贓款，企圖在無監視器的公園埋包，設下斷點讓警方難以追緝。警方從高男後背包查扣新台幣82萬7千餘元、智慧型手機1具、空白收據1張，依詐欺現行犯上銬帶回派所偵辦，全案依洗錢防制法及詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

中山分局呼籲，警方持續打擊、掃蕩詐欺集團，並宣導防詐騙，民眾如有發現疑似車手行為，並通報警方查緝到車手，警方將依規定申請頒發獎金2萬元獎金給熱心民眾，結合民眾力量遏止不法行為。

詐騙集團收水車手高姓男子在公園清點80餘萬元遭逮。記者蕭雅娟／翻攝
詐騙集團收水車手高姓男子在公園清點80餘萬元遭逮。記者蕭雅娟／翻攝
警方在公園查獲詐騙集團收水車手高姓男子。記者蕭雅娟／翻攝
警方在公園查獲詐騙集團收水車手高姓男子。記者蕭雅娟／翻攝
詐騙集團收水車手高姓男子在公園點鈔82餘萬元，遭依詐欺、洗錢罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
詐騙集團收水車手高姓男子在公園點鈔82餘萬元，遭依詐欺、洗錢罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
熱心市民江男（白衣）報警通報警方公園疑似出沒詐團車手，警方查獲高男身上有大量現鈔。記者蕭雅娟／翻攝
熱心市民江男（白衣）報警通報警方公園疑似出沒詐團車手，警方查獲高男身上有大量現鈔。記者蕭雅娟／翻攝

詐欺 詐騙集團 車手

延伸閱讀

鍋鏟燒高溫狠燙生殖器 詐團酷刑虐死人...判賠959萬

新莊分局派出所1員警替詐團偷查個資 1收押1交保

詐團地下期貨撈2億元 宜蘭警破獲3收押7交保

ACE主嫌是虔誠信徒…蓮池精舍成詐團洗錢據點 主持人母女也被押

相關新聞

失業二手車商當車手被熱心男目擊點鈔 警抓詐團查獲82餘萬元

假投資詐騙集團日前派車手面交收款，轉往台北市中山區一處公園向上交款，準備埋包設斷點。熱心的江姓男子發現，23歲高姓男子在...

曾害3人落海亡 人蛇首腦落網

海巡署偵防分署查緝人蛇集團，昨天動員赴新竹縣新豐鄉，逮捕被通緝的人蛇集團首腦陳信夫，據了解，陳男涉及多件非法載運越南人偷...

40歲男病逝 寶林案累計3死

寶林茶室食品中毒案爆發至今已超過一個月，衛福部疾管署前天才剛宣布通報結案，於台北醫學大學附設醫院治療的一名患者，昨天凌晨...

7年來涉多起偷渡案！曾釀3名越南人落海死亡 疑人蛇首腦新竹落網

海巡署偵防分署查緝人蛇集團，今天動員赴新竹縣新豐鄉，逮捕人蛇集團首腦陳姓男子。據了解，陳曾涉及多件非法載運越南人偷渡來台...

7年偷渡上百人來台！曾有偷渡客昏迷命危 人蛇集團主嫌新竹落網

海巡署追緝人蛇集團陳姓主嫌，發現7年來涉及多起偷渡案，偷渡上百人來台。專案小組追緝陳男卻被衝撞逃脫，今天上午終於在新竹縣...

搶救後不幸逝世…寶林中毒案再增1死 北市警局長發聲：報檢方偵辦

衛生福利部次長王必勝今天表示，寶林茶室食物中毒案，其中1名重症患者宣告不治；累計3死。台北市警察局長張榮興指出，轄區警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。