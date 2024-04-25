影／盜印康軒等3大出版社教材...侵權10億 警抓不肖補習業者

彰化、台中有不肖補教業者，將康軒等三大出版社所編制的國中小教材，非法重製後，在自家補習班使用，也大量拷貝後，在蝦皮等電商平台出售，前年迄今不法獲利達200萬元，刑事局智財大隊在上月間3波搜索，帶回林姓女子等4名涉案人，查扣超過6000張考卷、200片光碟等贓證物，經鑑定侵權市值達10億元，全案警詢後將依違反著作權法，移送檢方偵辦。

刑事局智財大隊偵二隊在去年7、8月間獲報，有不肖業者在蝦皮等網路電商平台，販售違法重製的教材，有康軒、南一、翰林等三大出版社受害。

警方調查，涉案業者除曾在補習班工作外，也有經營補習班，利用重製方式，拷貝合法業者編定的國中小各科目教材、試卷後，除提供自家補習班的教師、學生使用外，還會放在電商平台上販售。

警方調查，不肖業者以每件侵權試卷、教材以數十元至2000元不等的金額販售，從前年迄今，販售成交筆數多達6000多筆，不法獲利達200多萬元。

專案小組經長期跟監埋伏後，查出台中市林姓女子（30歲）、黃姓女子（34歲）、彰化縣林姓女子（27歲）、施姓男子（46歲）等4人涉案，其中彰化林女、施男是補教業者，黃女在林女的補習班工作，而台中林女曾在補習班工作，都有相關背景。

警方在上月13日、22日、29日前往彰化、台中等地搜索，查扣盜印試卷約6000張、侵權教材光碟200餘片、筆電、燒錄機、行動硬碟、網路硬碟等證物，林女等4人涉案人都自知拷貝相關教材，在網路販售違法，但仍辯稱「成本低、好賺」，為了牟利才違法。

警方近日請遭侵權的出版業者，針對查扣侵權商品進行鑑定，出版業者估算，侵權市值達10億元，全案警詢後將依著作權法，移送彰化、台中地檢署偵辦。