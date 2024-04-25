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詐團扮幣商 騙金融女主管千萬
陳姓男子等人涉嫌替柬埔寨詐團機房轉帳、提領或與被害人面交贓款，購買泰達幣洗錢，半年內有五十人遭詐四千萬元，其中一名女子被騙上千萬元。刑事局拘提十三人依詐欺等罪移送，檢方聲押陳等五人獲准，另八人五至十萬元交保。
警方調查，卅一歲陳男二○一九年曾赴土耳其詐團機房工作，二○二一年返台被移送，又配合柬埔寨機房組水房及車手集團；機房在臉書登廣告，招收投資虛幣、股票、基金、貴金屬等，指導被害人開設非虛幣交易所電子錢包，以認證錢包為由，傳送區塊鏈智能合約網址給被害人取得同意，騙得錢包授權。
車手自稱幣商與被害人相約拿現金，簽立泰達幣買賣契約，將泰達幣存進被害人錢包取信，因已掌握錢包控制權，又將泰達幣轉至境外錢包。
部分被害人匯款至人頭帳戶，水房轉帳到第四層人頭戶，由車手提領，或匯到境內虛幣交易所綁定的銀行帳戶買泰達幣，轉至境外錢包。
經清查，去年一至六月共五十人被騙四千萬元，其中一名金融業退休女主管多次面交現金及匯款，被騙一一○○萬元最多。
刑事局調閱ＬＩＮＥ投資群組成員帳號ＩＰ發現在柬埔寨，分三波行動搜索拘提陳與車手、水房成員共十三人。
陳自稱幣商，指正當交易虛幣，警方出示涉案事證才坦承犯行。全案依詐欺、洗錢、組織犯罪防制條例移送。
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