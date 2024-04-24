3毒蟲是鄰居…合組竊盜集團連闖6戶空門 竊得60萬旋遭逮

新北市板橋區近期發生6件住宅竊盜案，遭竊現金及金飾共計60萬。板橋警方鎖定40歲陳男、盧男及46歲張男涉嫌，昨天持拘票及搜索票將3人逮捕，赫然發現3人竟是鄰居，疑因吸毒缺錢花用才鋌而走險。得手金飾、現金已變賣花用一空，詢後被依加重竊盜、毒品等罪嫌送辦，警方並擴大追查是否涉及其他竊盜案。

據了解，40歲陳男、盧男及46歲張男住在板橋區四川路，3人互為鄰居因而熟識。但3人均因染上毒癮開銷巨大，疑為了籌措買毒費用竟合意闖空門竊盜。3人持開鎖工具四處尋找做案目標，自3月底自4月中短短20天就犯下至少6件住宅竊盜案，得手現金10萬元及價值50萬元的金飾。

板橋警方接獲民眾報案後，分局長陳宇桓立即指示偵查隊及信義派出所成立專案小組展開偵辦，經擴大調閱監視器追查後鎖定陳男等3人涉有重嫌，昨天下午持拘票及搜索票前往陳男等3人住處查緝，當場將3人拘提到案，並查扣作案用開鎖工具1批、毒品海洛因等證物。

陳男等3嫌供稱得手的金飾已變賣，偷來的現金及變賣的贓款均已花用一空，警方詢後將3嫌依加重竊盜罪、毒品等罪嫌移送法辦，並擴大追查是否涉及其它竊盜案件。

板橋分局長陳宇桓呼籲，民眾如在家存放現金或貴重物品，建議住家可加裝保全設備，並定時檢查門窗安全隨時上鎖，降低住戶被竊風險，如遇可疑請撥打110報警，共同維護居家安全。警方將持續對轄區內各住宅區巡邏守望，提昇見警率達到預防犯罪效果，以維護社區治安。

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