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高雄轎車踩油門又煞停警攔查 車藏60包毒品他嚇出冷汗
湯姓男子前晚7時許駕車行經高雄市鳳山區海洋二路，車子行進中卻不斷踩油門又煞車，後方巡邏警網撞見攔查，發現車中飄異味，湯下車時還緊張得滿頭大汗，警方開門見山問有無東西，湯見無法狡賴稱有「K，咖啡」，隨後被查出持有60包毒品，還無照駕車。
鳳山警分局新甲派出所警方前晚7時許，巡邏經過海洋二路，見前方湯姓男子（28歲）駕車時，不斷踩油門又踩煞車，認為事有蹊蹺，於是趨前攔查。
警方要求湯先熄火，湯開車門，車中飄出一股K他命怪味，下車時，緊張得滿頭大汗，警方對湯：「你直接講有什麼？」湯見東窗事發，坦承 「K、咖啡」、「買多比較便宜」
警方隨後在湯的車內中央扶手置物箱處查獲毒品咖啡包48包、哈密瓜造型錠1包、K他命11包及K盤，湯辯稱「毒品是自己要吸食」，否認有販毒行為。
警方見湯冒冷汗，拿面紙替他擦拭，隨後將他上銬，警詢後被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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