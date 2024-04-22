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高雄轎車踩油門又煞停警攔查 車藏60包毒品他嚇出冷汗

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

鳳山警分局新甲所警方在湯姓男子的車內中央扶手置物箱處查獲毒品咖啡包48包、哈密瓜造型錠1包、K他命11包等物。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局新甲所警方在湯姓男子的車內中央扶手置物箱處查獲毒品咖啡包48包、哈密瓜造型錠1包、K他命11包等物。記者石秀華／翻攝

湯姓男子前晚7時許駕車行經高雄市鳳山區海洋二路，車子行進中卻不斷踩油門又煞車，後方巡邏警網撞見攔查，發現車中飄異味，湯下車時還緊張得滿頭大汗，警方開門見山問有無東西，湯見無法狡賴稱有「K，咖啡」，隨後被查出持有60包毒品，還無照駕車。

鳳山警分局新甲派出所警方前晚7時許，巡邏經過海洋二路，見前方湯姓男子（28歲）駕車時，不斷踩油門又踩煞車，認為事有蹊蹺，於是趨前攔查。

警方要求湯先熄火，湯開車門，車中飄出一股K他命怪味，下車時，緊張得滿頭大汗，警方對湯：「你直接講有什麼？」湯見東窗事發，坦承 「K、咖啡」、「買多比較便宜」

警方隨後在湯的車內中央扶手置物箱處查獲毒品咖啡包48包、哈密瓜造型錠1包、K他命11包及K盤，湯辯稱「毒品是自己要吸食」，否認有販毒行為。

警方見湯冒冷汗，拿面紙替他擦拭，隨後將他上銬，警詢後被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

湯姓男子前晚7時許駕車行經高雄市海洋二路，不斷踩油門又煞車，警方攔查，湯全身冒汗，被查獲持有60包毒品。記者石秀華／翻攝
湯姓男子前晚7時許駕車行經高雄市海洋二路，不斷踩油門又煞車，警方攔查，湯全身冒汗，被查獲持有60包毒品。記者石秀華／翻攝
湯姓男子前晚7時許駕車行經高雄市海洋二路，不斷踩油門又煞車，警方攔查，湯全身冒汗，被查獲持有60包毒品，警方拿面紙替他擦汗。記者石秀華／翻攝
湯姓男子前晚7時許駕車行經高雄市海洋二路，不斷踩油門又煞車，警方攔查，湯全身冒汗，被查獲持有60包毒品，警方拿面紙替他擦汗。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局新甲所警方在湯姓男子的車內中央扶手置物箱處查獲毒品咖啡包48包、哈密瓜造型錠1包、K他命11包等物。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局新甲所警方在湯姓男子的車內中央扶手置物箱處查獲毒品咖啡包48包、哈密瓜造型錠1包、K他命11包等物。記者石秀華／翻攝

反毒 咖啡 毒品

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