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影／菜籃族組頭用手寫單收注...定期「焚毀」年賭金2億元
新北市王姓男子等人是地下簽注集團，以台指期、今彩539為下注標的，向賭客收注，一年收注賭金達2億餘元，刑事局中打獲報後，陸續在前年至今年間收網，分別在台中、新北等地，帶回涉案王等20人，查扣電腦等贓證物，警方搜索時發現，涉案組頭不少是菜籃族，習慣以手寫單簽注，王等人收注後，會定期放在烤肉架「焚毀」滅證，檢方訊後命王以5萬元交保，其餘涉案人以5萬至10萬元不等金額交保。
刑事局中打六隊在前年初獲報台中有多組地下期貨集團，以台灣證券交易所發行量加權股價指數（台指期）為投注標的，以做多或做空，漲、跌1點計價200元輸贏，並以每次下單收取100至150元做為手續費，以牟取不法利益。
刑事局中打六隊為打擊不法地下期貨，維護國內金融秩序，立即與台中市霧峰警分局、台北市警局中正一分局組成專案小組擴大偵辦。
案經數月追查，專案小組在前年9月起，陸續在台中市等地同步執行搜索，拘捕江姓組頭（58歲）及其女兒等4人到案，並查扣電腦、手機、現金等贓證物。
專案小組溯源追查上游收單組頭，今年2月間再查獲王男（48歲）等7人，並在王男處所查扣電子帳冊1批。
專案小組搜索時發現，部分涉案組頭是菜籃族，都會習慣以手寫單收注，沒有電子化，因此王男等大組頭收注後，會定期將收注單焚燬，不過警方在搜索時，發現王男工作處所的烤肉架有燃燒未完全的收注單，才發現王等人有焚燬收注單的行為。
經查，王男等人為躲避警方查緝，使用人頭戶收取江男等地下期指集團不法資金，一年內進出金額高達2億，不法獲利逾3000萬餘元，檢警扣押不法所得1000萬餘元，全案警詢後依涉嫌洗錢防制法、賭博罪、期貨交易法等罪嫌，移送台中及台北地方檢察署偵辦，檢方訊後命王以5萬元交保，其餘涉案人以5萬元至10萬元交保。
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