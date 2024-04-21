男車窗飄怪味盤哀求警方放過他 警喝斥：都是愷他命！你下車！

北市保安警察大隊日前在內湖區康寧路一帶路檢，攔停一輛白色自小客車，王姓駕駛眼神閃爍、緊張、立刻緊閉車窗，但警方已到聞濃厚愷他命氣味，喝斥配合受檢，「全部都是愷他命！你下車！」王男從車窗縫隙交出Ｋ盤，哀求警察放他一馬，全案警方在車裡起獲4種毒品、及武士刀，全案依法送辦。

王男遇警方盤查，不得已從窗戶縫隙交出K盤、大麻，且請求警方去輕縱放過他。記者蕭雅娟／翻攝

王男行經保大路檢點，眼神閃爍、神色異常緊張，為配合盤查，隨即關上車窗，員警見狀警戒並喝斥配合受檢，「全部都是愷他命！你下車！」王男不得已從窗戶縫隙交出K盤，且請求警方去輕縱放過他。

警方人要求他下車受檢，隨後在車內起出4種毒品，分別為第一級毒品海洛因5包(毛重27公克)、第二級毒品安非他命21包(毛重100公克)、第二級毒品大麻2包(毛重1.34公克)、第三級毒品愷他命7包(毛重37公克)，及安非他命食器1組、K盤1個、空夾鏈袋119個、電子磅秤2個、即溶包外包裝3060個及武士刀1把等違禁品。

全案「依毒品危害防制條例」及「槍砲彈藥刀械管制條例」等罪嫌送辦。警方呼籲，毒品危害極大，沉淪毒海嚴重戕害身體健康，千萬不要因一時好奇輕易嘗試自毀前程。

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