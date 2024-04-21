一開窗特殊氣味撲鼻而來 男子持有K毒遭法辦
26歲林姓男子昨天開車行經台南市安平區郡平路段紅線違停，巡邏員警發現上前取締、示意林受檢，林開窗受檢時，難聞「塑膠味」撲鼻而來立即就察覺車上氣味不對勁，仔細一看發現林嫌車內放有K他命毒品重逾33公克，警詢後依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。
台南市警四分局育平派出所員警昨天下午2點巡邏時，於郡平路、健康三街口攔查林姓男子(26歲)駕車紅線違停林嫌開窗受檢時立即就察覺車上氣味不對勁，當場查獲林涉嫌持有三級毒品K他命1包(28.35公克)、容器1罐內含K他命(5.51公克)、含殘渣香菸及香菸盒，警詢後移請台南地檢署偵辦。
分局長曹儒林表示，「一試毒成癮難戒，再醒悟後悔莫及」，毒品危害身心健康，導致產生幻覺和記憶功能受損，毒駕更是害人害己影響交通往來安全，勿因一時好奇而沉淪賠上大好前途；而育平派出所員警積極盤查查獲毒品，防制潛在危害並淨化安平治安，也特別表示肯定。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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