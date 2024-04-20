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以暴制暴？花蓮19歲男護母持鎮暴槍對繼父開5槍 逃2小時後投案
花蓮縣新城鄉一名19歲楊姓男子不滿王姓繼父喝了酒就對他的母親大小聲，向友人借來鎮暴槍；日前王又故態復萌，楊持鎮暴槍對王開了5槍，騎機車逃離現場，2個小時後投案，被依殺人未遂等罪嫌移送。王男後腦、左手臂等處受傷，治療後沒有大礙。
新城警分局13日晚間近11時接獲民眾報案，指北埔村有民眾在吵架，還聽到槍聲。警方獲報趕到現場，楊嫌已經逃逸，警方立刻通報各分局攔查搜捕，策動楊男於隔天凌晨零時到北埔派出所投案，並交出鎮暴槍、彈夾等。
警方調查，楊男不滿43歲的王姓繼父幾杯黃湯下肚後，就對楊的母親大小聲，因此偷偷借來一把鎮暴槍。13日晚間，王男酒後又再與楊的母親爭吵、拉扯，王不但大聲怒罵，還摔東西，楊因此持鎮暴槍對王開槍，造成王左後腦、下巴、左手臂受傷，楊的母親勸阻時，也被誤擊，左手臂受傷，兩人被送醫治療後 都沒有大礙。
警詢後，依殺人未遂、傷害、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將楊男移送花蓮地檢署偵辦。
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